За неделю 37 украинцев эвакуировали на лечение за границу
На минувшей неделе 37 украинских пациентов с минно-взрывными ранениями и онкологией эвакуировали в зарубежные клиники
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За границу на лечение отправили пациентов с минно-взрывными ранениями и онкологией. 37 украинцев были эвакуированы в медицинские учреждения в Дании, Польши, Австрии, Германии, Нидерландов, Норвегии и Швеции.
"С начала войны Минздрав вместе с международными партнерами продолжают работать и делать все возможное, чтобы спасти наших людей и предоставить им необходимую медицинскую помощь", - отмечают в пресс-службе.
В общей сложности по этой программе уже эвакуировано более 2,8 тыс. украинцев.
- Напомним, с сентября 2022 года в польском Жешуве начал работу хаб для эвакуации украинцев, которых везут на лечение в другие страны Европы. Проект финансируется средствами механизма гражданской защиты ЕС и является частью более широкой программы медицинской эвакуации. Центр служит промежуточным пунктом для пациентов, первоначально перевозимых из Украины в Польшу наземным транспортом с целью дальнейшей транспортировки в больницы по всей Европе. Участие в проекте принимает также Норвегия, не являющаяся членом ЕС - страна в рамках этой схемы будет обеспечивать еженедельные два эвакуационных рейса из Жешува в те страны, куда людей везут на лечение.
- Государства Европейского Союза с начала полномасштабного вторжения России в Украину приняли более двух тысяч украинских пациентов, чтобы снизить нагрузку на украинские больницы.
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