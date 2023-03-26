За неделю 37 украинцев эвакуировали на лечение за границу

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За границу на лечение отправили пациентов с минно-взрывными ранениями и онкологией. 37 украинцев были эвакуированы в медицинские учреждения в Дании, Польши, Австрии, Германии, Нидерландов, Норвегии и Швеции.

"С начала войны Минздрав вместе с международными партнерами продолжают работать и делать все возможное, чтобы спасти наших людей и предоставить им необходимую медицинскую помощь", - отмечают в пресс-службе.

В общей сложности по этой программе уже эвакуировано более 2,8 тыс. украинцев.