За назначение Монастырского будет больше 300 голосов, - Арахамия
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что за назначение Дениса Монастырского главой МВД будет больше 300 голосов
Об этом он заявил в комментарии журналистам 13 июля, передает Еспресо.TV.
"Персональное голосование. Я думаю, у Монастырского будет больше 300 голосов (за назначение на должность главы МВД, - ред.). У меня такое ощущение", - подчеркнул Арахамия.
- Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке.
- Президент Владимир Зеленский предложил нардепа-"слугу" Дениса Монастырского на пост главы МВД.
- Народный депутат из фракции "Слуга народа" Денис Монастырский согласился на предложение президента Зеленского стать кандидатом на пост главы МВД.
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