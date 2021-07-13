За назначение Монастырского будет больше 300 голосов, - Арахамия

Об этом он заявил в комментарии журналистам 13 июля, передает Еспресо.TV.

"Персональное голосование. Я думаю, у Монастырского будет больше 300 голосов (за назначение на должность главы МВД, - ред.). У меня такое ощущение", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке.

Президент Владимир Зеленский предложил нардепа-"слугу" Дениса Монастырского на пост главы МВД.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Денис Монастырский согласился на предложение президента Зеленского стать кандидатом на пост главы МВД.

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