За наведение российских ракет заработала 150 тыс. грн и пожизненный срок: в Украине вынесли приговор агентству ФСБ
В Украине к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества приговорили 22-летнюю жительницу Кировоградщины, которая наводила ракеты на оборонные предприятия области
Об этом сообщили пресс-службе СБУ и Офиса генпрокурора .
Известно, что девушка сливала оккупантам локации военной и критической инфраструктуры в Кировоградской области.
"По ее координатам российские оккупанты осуществляли неоднократные ракетные удары по территории области. Среди основных целей врага были предприятия Укроборонпрома и нефтеперерабатывающей отрасли", - сообщили в СБУ.
Девушку задержали, когда она фотографировала очередную цель.
В ОГП уточнили, что злоумышленницу завербовали дистанционно.
"За выполнение простых поручений получала от российских кураторов от 2 до 4 тыс. грн. Впоследствии, за выполнение более сложных задач – фото и видеофиксацию мест дислокации наших военных, их частей и техники, оборонных предприятий, а также объектов критической инфраструктуры, сумму вознаграждения было увеличено до 25-35 тыс. грн за один объект. За время сотрудничества с врагом женщина получила за проделанную работу около 150 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Также известно, что девушка распространяла в соцсетях сообщения, оправдывающие агрессию РФ против Украины.
В ходе судебных заседаний пособница окупантов выразила желание попасть в обменный список, однако отметила, что в случае обмена в РФ сразу возьмет в руки оружие, чтобы воевать против Украины.
- В сентябре коллаборанту, наводившему ракеты на Запорожье, также дали пожизненное.
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