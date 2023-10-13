За наведение российских ракет заработала 150 тыс. грн и пожизненный срок: в Украине вынесли приговор агентству ФСБ

Об этом сообщили пресс-службе СБУ и Офиса генпрокурора .

Известно, что девушка сливала оккупантам локации военной и критической инфраструктуры в Кировоградской области.

"По ее координатам российские оккупанты осуществляли неоднократные ракетные удары по территории области. Среди основных целей врага были предприятия Укроборонпрома и нефтеперерабатывающей отрасли", - сообщили в СБУ.

Девушку задержали, когда она фотографировала очередную цель.

В ОГП уточнили, что злоумышленницу завербовали дистанционно.

"За выполнение простых поручений получала от российских кураторов от 2 до 4 тыс. грн. Впоследствии, за выполнение более сложных задач – фото и видеофиксацию мест дислокации наших военных, их частей и техники, оборонных предприятий, а также объектов критической инфраструктуры, сумму вознаграждения было увеличено до 25-35 тыс. грн за один объект. За время сотрудничества с врагом женщина получила за проделанную работу около 150 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Также известно, что девушка распространяла в соцсетях сообщения, оправдывающие агрессию РФ против Украины.

В ходе судебных заседаний пособница окупантов выразила желание попасть в обменный список, однако отметила, что в случае обмена в РФ сразу возьмет в руки оружие, чтобы воевать против Украины.