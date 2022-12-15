За натюрмортом на картине Сезанна почти 160 лет скрывался автопортрет

Об этом сообщили в CNN.

Натюрморт с хлебом и яйцами 1865 года является частью коллекции Художественного музея Цинциннати в США. Холст создан в реалистическом стиле и вдохновлен периодом испанского и фламандского барокко, который Сезанн применил в начале своей карьеры.

Реставратор музея обратила внимание на появившиеся в двух конкретных областях трещины. Так, под слоем краски проявились белила, не характерные для "темного периода" французского художника. И специалист Серена Урри решила произвести сканирование полотна под рентгеновским аппаратом.

Когда скан повернули вертикально, появилось изображение человека, глаза, линия волос и плечи выглядели темными пятнами. Учитывая положение тела фигуры, Урри и ее коллеги по музею считают, что это сам Сезанн.

В середине 1860-х годов Сезанн разрабатывал новую технику грубого рисования, часто используя для нанесения цвета мастихин. Но был ли его скрыт портрет неудачным экспериментом, или он просто повторно использовал старое полотно, чтобы сэкономить деньги, остается предметом предположений.

Музей с нетерпением ждет возвращения "Натюрморта с хлебом и яйцами". С момента находки Урри очистила картину и разбавила лак на ее поверхности. Холст возвращается к общему обзору вместе с изображением рентгеновского снимка 20 декабря.

Справка: Поль Сезанн (1839-1906) – французский художник, импрессионист и постимпрессионист. Его ранние работы отмечены частым использованием мастихина, деформированными формами и фантастическими сценами. Позже он увлекся импрессионистами. В целом фонд работ Сезанна составляет более 800 работ маслом.

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