За нарушение конфиденциальности Ирландия оштрафовала WhatsApp на 225 млн евро
Ирландия оштрафовала мессенджер WhatsApp на 225 млн евро за нарушение законодательства ЕС о конфиденциальности
Об этом сообщает Politico .
Штраф стал вторым по величине штрафом, который взимается в соответствии с Общим регламентом Европейского Союза о защите данных, который вступил в силу в 2018 году и позволяет регулирующим органам налагать штрафы на компании в размере до 4% их годового дохода, если нарушают правила обработки личных данных пользователей.
В июле люксембургские органы защиты данных наложили на Amazon рекордный штраф в размере 746 млн евро.
Ранее WhatsApp опубликовал обновленные правила политики конфиденциальности, согласно которым компания может передавать часть данных своих пользователей Facebook. Компания рассказала, какие последствия ожидают тех, кто с новыми правилами не согласится, - их аккаунты будут удалять.
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