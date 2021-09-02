За нарушение конфиденциальности Ирландия оштрафовала WhatsApp на 225 млн евро

Об этом сообщает Politico .

Штраф стал вторым по величине штрафом, который взимается в соответствии с Общим регламентом Европейского Союза о защите данных, который вступил в силу в 2018 году и позволяет регулирующим органам налагать штрафы на компании в размере до 4% их годового дохода, если нарушают правила обработки личных данных пользователей.

В июле люксембургские органы защиты данных наложили на Amazon рекордный штраф в размере 746 млн евро.



Ранее WhatsApp опубликовал обновленные правила политики конфиденциальности, согласно которым компания может передавать часть данных своих пользователей Facebook. Компания рассказала, какие последствия ожидают тех, кто с новыми правилами не согласится, - их аккаунты будут удалять.