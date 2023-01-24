За нарушение графиков отключений оштрафовали Киевское и Одесское облэнерго

Стало известно, что такое решение НКРЭКУ приняла на заседании 24 января.

По результатам проверок установлено, что эти предприятия допустили нарушение требований Закона Украины "О рынке электрической энергии", Кодекса систем распределения и не соблюдали Лицензионные условия по распределению электрической энергии отключений электроснабжения потребителям.

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В частности известно, что комиссия обязала компании в дальнейшем соблюдать справедливые графики отключений, а также должным образом информировать потребителей о перерывах электроснабжения.

Кроме того, НКРЭКУ наложила на руководителей упомянутых предприятий штрафы в 1700 грн.

23 января в пяти областях Украины были применены аварийные отключения света из-за дефицита в энергосистеме, связанного с началом рабочей недели.

Ранее в ДТЭК заявили, что дефицит электроэнергии будет сохраняться, пока Украина не вернет Запорожскую АЭС.

24 января сообщалось, что потребление электроэнергии в Украине по состоянию на 24 января остается на уровне понедельника. Аварийные отключения возможны по всей стране.

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