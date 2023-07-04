Об этом пишет Суспільне со ссылкой на заявление нардепа.

"Залог внесли вчера вечером, 3 июля. Залог внесли за меня мои друзья и коллеги, около 18:00. Сразу я не вышел, вышел 4 июля около 13:00. Дела там нет, говорят лучшие адвокаты. Это исключительно чтобы подставить оппозиционного депутата. Дальше мы будем отстаивать: идти либо на оправдательный приговор, либо на закрытие дела», – рассказал Алексеев.

В чем подозревают депутата Алексеева

Офис генпрокурора сообщил депутату от партии "Европейская Солидарность" Алексееву о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Ему может грозить от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества. По месту жительства нардепа СБУ и ДБР провели обыски.

По данным следствия, депутат путем обмана завладел деньгами гражданина Германии. Речь идет о 50 тысячах долларов (1,8 миллиона гривен). Он якобы обещал иностранцу способствовать избеганию экстрадиции, для этого "гарантировал" использовать собственные связи в суде.

Правоохранители зафиксировали, как Алексеев получил 30 тысяч долларов. А до этого, как отмечают в ОГП, он получил еще 20 тысяч долларов.

3 июля Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения и отправил депутата под стражу на 60 суток.

Позиция депутата

"Это действительно расправа над оппозицией. У нас на 27 народных депутатов нашей фракции где-то 100 уголовных производств. Извините, это ненормально. Адвокаты юридической фирмы, которую я основал, защищают депутатов "Европейской Солидарности" – в частности, Софию Федыну, Артура Герасимова. Также они были защитниками городского головы Чернигова Владислава Атрошенко", – заявил Алексеев в комментарии журналистам перед заседанием суда по избранию меры пресечения.

Народный депутат также отметил, что был основным докладчиком по поводу полномочий городского головы Киева Кличко. "Я был докладчиком в Конституционном Суде по конституционному представлению, основным докладчиком относительно полномочий мэра Киева. Что мэр, избранный народом, является главой КМДА. Более того, я был автором альтернативного законопроекта, где все полномочия переходят к мэру. Мы понимаем, что все из-за этого происходит", – добавил Алексеев.

"Если бы был хоть какой-то материал, то обвиняли бы в получении взятки. А поскольку нет ни одного материала, то обвиняют в мошенничестве. Это смешное обвинение", – отмечает Алексеев.

Он сообщил, что силовики использовали для провокации лицо, находящееся фактически в заложниках власти из-за угрозы экстрадиции в Германию. "В обмен на то, чтобы не экстрадировать в Германию, а ему там грозит 15 лет лишения свободы, он, к сожалению, согласился на такой грязный заказ", – отметил народный депутат.

Сергей Алексеев отметил, что подсудность дела сомнительна, поэтому адвокаты будут работать на обеспечение оправдательного приговора или закрытие дела.

Что говорит адвокат нардепа Евгений Солодко по поводу обысков

"Во-первых, вошли с якобы неотложным обыском. На вопрос: "Ребята, а что вы пытаетесь достичь?" – "Защитить ценные вещи, которые могут быть повреждены". – "Какие именно?" – "Деньги". – "Что за деньги?" – "Неправомерная выгода". – "Простите, а по какому делу вы пришли?" – "Мошенничество". – "Так неправомерная выгода или мошенничество?". Вот именно с этого и началось. Как будто личности их установлены, но документов их никто не видел. Постоянно крутилась какая-то куча неизвестных... Интересовали исключительно деньги. И когда начали разбираться, то четко предъявить какую-то претензию народному депутату Алексееву и адвокату Доручай, несмотря на то, что остановлено свидетельство, так и не смогли", – сказал он.

"Европейская Солидарность" заявляет о продолжении давления на своих представителей

В ЕС подчеркнули , что обыски прошли без постановления суда, с неясными объяснениями о немедленной необходимости провести следственные действия. Во время обыска были изъяты загранпаспорта, телефоны, деньги.

"ЕС" расценивает эти действия как продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы и устрашение ее представителей и препятствование деятельности народного депутата. Напомним, до этого были неоднократные ночные обыски у других членов нашей команды, попытки давления на семьи и устрашения. Вместо того чтобы бороться с внешним врагом, власти натравливают карманные силовые структуры на представителей оппозиционных политических сил. При этом открытым остается вопрос, кто и как помог уехать из страны настоящим коррупционерам от власти - Трубицину, Сенниченко и другим", - говорится в заявлении.