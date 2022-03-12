"За нами едут эшелоны, убивающие дезертиров": пленный оккупант рассказал о "расстрельных отрядах" в российской армии
Служба безопасности Украины обнародовала допрос пленного российского оккупанта, в котором он признается "расстрельными отрядами" для дезертиров
Об этом сообщили в ведомстве, передает Еспресо.TV .
22-летний старший сапер оккупационных войск во время допроса рассказал, что в Украину его отправили "на учебу". По его словам, его часть пересекла границу с Украиной в Армянске, после чего шесть дней двигалась по украинской земле к Николаеву. После боя с ВСУ военные сдались.
"Мы видели, что мы едем сюда не миротворцами, а воевать. На вопрос командиру, которого хр*на мы здесь делаем, развернуться домой и уехать... Не доедем мы домой, эшелоны позади убивают за дезертирство", - сказал пленник.
Захватчик также рассказал, что и другие военные сообщали об эшелонах, созданных для убийства россиян, которые хотели бежать. Он отметил, что им лгали об отсутствии мирных жителей в населенных пунктах, и что ракеты не стреляют по гражданским.
Кроме того, пленный военный добавил, что под Одессой 600 кафиров отказались сходить с судна, когда поняли, что происходит.
- Напомним, сбитый и плененный российский пилот, подполковник, заместитель командира 47 бомбардировочного авиационного полка РФ Максим Криштоп рассказал, что о планах полномасштабного российского вторжения в Украину им сообщили еще в январе
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