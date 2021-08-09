"За мной дело не заржавеет": Лукашенко назвал условие, при котором готов признать Крым российским
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов признать Крым российским при одном условии
Об этом он сказал во время "Прямой линии".
"Когда Беларусь Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет", - сказал Лукашенко
По его словам, он готов "переступить Будапештскую декларацию".
"Моя подпись там стоит, но я через это переступлю. У меня руки развязаны - и Крым, и все остальное", - добавил Лукашенко.
- Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков приглашал Лукашенко в Крым,
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