"За мной дело не заржавеет": Лукашенко назвал условие, при котором готов признать Крым российским

Об этом он сказал во время "Прямой линии".



"Когда Беларусь Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет", - сказал Лукашенко

По его словам, он готов "переступить Будапештскую декларацию".

"Моя подпись там стоит, но я через это переступлю. У меня руки развязаны - и Крым, и все остальное", - добавил Лукашенко.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков приглашал Лукашенко в Крым,