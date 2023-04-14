Об этом говорится в заявлении Xiaomi.

Компания заявила, что категорически против обвинений со стороны Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

"Мы не поддерживаем никаких военных действий. Мы полностью поддерживаем мир во всем мире. Наша миссия состоит в том, чтобы позволить каждому в мире наслаждаться лучшей жизнью посредством инновационных технологий", - говорится в заявлении Xiaomi.

В компании также подчеркнули, что выпускают и продают электронику исключительно для гражданского и коммерческого использования.