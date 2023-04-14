"За мир во всем мире": Xiaomi отреагировала на включение в список спонсоров войны НАПК
Китайская компания-производитель электроники Xiaomi выразила несогласие с признанием ее международным спонсором войны в Украине. Техгигант заявил, что выступает за "мир во всем мире"
Об этом говорится в заявлении Xiaomi.
Компания заявила, что категорически против обвинений со стороны Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
"Мы не поддерживаем никаких военных действий. Мы полностью поддерживаем мир во всем мире. Наша миссия состоит в том, чтобы позволить каждому в мире наслаждаться лучшей жизнью посредством инновационных технологий", - говорится в заявлении Xiaomi.
В компании также подчеркнули, что выпускают и продают электронику исключительно для гражданского и коммерческого использования.
- 13 апреля Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi в перечень международных спонсоров войны. Причиной такого решения стало то, что компания не ушла с российского рынка и по-прежнему остается там лидером по продажам смартфонов.
- Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в список спонсоров и причастных к развязанной войне России в Украине 24 тысячи человек.
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