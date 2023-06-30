Об этом сообщила пресс-служба Фонда Льва Копелева.

В Фонде отметили, что лауреатами премии стали мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир, парамедик Тайра (Юлия Паевская), а также Харьковская правозащитная группа. Награждение состоится 22 октября 2023 г. в Германии.

"Лев Копелев, который родился и вырос в столице Украины в Киеве, посвятил свою жизнь борьбе за мир и права человека. Мы уверены в том, что сегодня он решительно стал бы на защиту Украины, своей Родины. На его Родине мужественный украинский народ защищает демократию, права человека и собственную свободу против российской агрессии. Он борется за мирное общее будущее вместе со свободными народами Европы", - говорится в сообщении.

Справочно. Премия Копелева вручается Форумом Льва Копелева в Кельне, начиная с 2001 года, и не предусматривает денежного вознаграждения. Целью премии является награждение тех, кто борется за гуманность, мир и права человека.