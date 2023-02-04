Об этом он сообщил в эфире Еспресо.

"За минувшую ночь враг совершил пять штурмовых действий, которые произошли на Донецком направлении в районе Марьинки. В один из таких штурмов противник применил танки, танк был уничтожен нашими военными. Враг не добился никаких успехов и отступил", - отметил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Алексей Дмитрашковский добавил, что ночью на Херсонском и Донецком направлениях враг проводил ракетные обстрелы.

"На Запорожском направлении боевых действий и обстрелов этой ночью не было. Зато есть информация об Энергодаре и ЗАЭС, где не работают все ядерные реакторы, что радиация на АЭС - 0,12 микрозиверта, на хранилище ядерного топлива радиация составляет 0,15 микрозиверта, что укладывается в норму", - заметил Дмитрашковский.