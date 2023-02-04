За минувшую ночь отражены 5 штурмовых действий врага в районе Марьинки Донецкой области, - Дмитрашковский
Алексей Дмитрашковский, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, рассказал, что в ночь с 3 на 4 февраля в один из штурмов противник применил танки, танк был уничтожен нашими военными
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
"За минувшую ночь враг совершил пять штурмовых действий, которые произошли на Донецком направлении в районе Марьинки. В один из таких штурмов противник применил танки, танк был уничтожен нашими военными. Враг не добился никаких успехов и отступил", - отметил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
Алексей Дмитрашковский добавил, что ночью на Херсонском и Донецком направлениях враг проводил ракетные обстрелы.
"На Запорожском направлении боевых действий и обстрелов этой ночью не было. Зато есть информация об Энергодаре и ЗАЭС, где не работают все ядерные реакторы, что радиация на АЭС - 0,12 микрозиверта, на хранилище ядерного топлива радиация составляет 0,15 микрозиверта, что укладывается в норму", - заметил Дмитрашковский.
- 4 февраля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил , что в течение суток РФ убила двух жителей Донецкой области, 14 человек получили ранения
- Также в утренней сводке Генштаба ВСУ проинформировали, что за сутки РФ нанесла 20 авиационных и 3 ракетных удара по Украине.
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