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Эксклюзив

За минувшую неделю российская армия 70 раз обстреляла Черниговщину, - журналист Маслов

2 мая, 2023 вторник
08:51
Война с Россией

Журналист Алексей Маслов сообщил, что за прошедшую неделю россияне увеличили интенсивность обстрелов Черниговщины, обстреливая область более 10 раз в день

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Враг обстреливает территорию Черниговщины из самолетов, не заходя в воздушное пространство нашей страны. Это управляемые авиабомбы, преодолевающие расстояние не менее 25 км. Такие бомбы очень тяжело сбить нашим противовоздушным силам", - пояснил Маслов.

Журналист также рассказал, что россияне увеличили интенсивность обстрелов приграничных общин Черниговщины.

"На прошлой неделе враг 9 раз обстрелял территорию Черниговщины управляемыми авиабомбами. Кроме того, россияне увеличили интенсивность обстрелов пограничных общин Черниговщины. По официальной информации от областного ВА, россияне свыше 70 раз обстреляли территорию Черниговщины. Если раньше количество обстрелов-2 3 раза, то сейчас россияне атакуют нашу область более 10 раз ежедневно", - добавил он.

Россия
Сумщина
терроризм
Черниговщина
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