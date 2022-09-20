За минувшие сутки захватчики убили одного мирного жителя Донетчины, еще 12 получили ранения
Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что за 19 сентября от рук оккупантов погиб один мирный житель, еще 12 получили ранения
Об этом он написал в телеграме .
Погибший человек проживал в Торецке.
Всего с 24 февраля в Донецкой области погибли 862 человека, 2173 - ранены. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, точное количество которых установить невозможно.
- В ночь на 20 сентября россияне обстреляли четыре громады Донецкой области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.18
Покупка 40.18Продажа 41
-
EUR
Покупка 39.77Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное