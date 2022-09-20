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Главная война с Россией За минувшие сутки захватчики убили одного мирного жителя Донетчины, еще 12 получили ранения

За минувшие сутки захватчики убили одного мирного жителя Донетчины, еще 12 получили ранения

20 сентября, 2022 вторник
09:58
война с Россией

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что за 19 сентября от рук оккупантов погиб один мирный житель, еще 12 получили ранения

Об этом он написал в телеграме .

Погибший человек проживал в Торецке.

Всего с 24 февраля в Донецкой области погибли 862 человека, 2173 - ранены. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, точное количество которых установить невозможно.

  • В ночь на 20 сентября россияне обстреляли четыре громады Донецкой области.

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Донетчина
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