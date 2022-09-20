Об этом он написал в телеграме .

Погибший человек проживал в Торецке.

Всего с 24 февраля в Донецкой области погибли 862 человека, 2173 - ранены. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, точное количество которых установить невозможно.

В ночь на 20 сентября россияне обстреляли четыре громады Донецкой области.