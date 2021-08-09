За минувшие сутки зафиксировали 300 новых случаев коронавируса, 400 человек попали в больницы

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.



Среди новых заболевших - 20 детей и 2 медработников.



8 августа: госпитализировано - 400 человек; 5 человек умерло; переболел - 281 человек;



С начала пандемии в Украине:

заболело - 2259451 человек;

выздоровели - 2191202 лица;

летальных исходов - 53 100;

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

За сутки больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.