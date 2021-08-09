За минувшие сутки зафиксировали 300 новых случаев коронавируса, 400 человек попали в больницы
8 августа в Украине зафиксировали 300 новых случаев COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.
Среди новых заболевших - 20 детей и 2 медработников.
8 августа: госпитализировано - 400 человек; 5 человек умерло; переболел - 281 человек;
С начала пандемии в Украине:
- заболело - 2259451 человек;
- выздоровели - 2191202 лица;
- летальных исходов - 53 100;
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