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За минувшие сутки ВСУ уничтожили 560 российских военных, 11 дронов и самолет
С начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла более 148,6 тыс. окупантов, 3385 танков, 2048 БПЛА и 300 самолетов
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 27 февраля 2023 года Россия потеряла:
- личного состава – около 148 690 (+560) человек,
- танков ‒ 3385 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6621 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 2380 (+0) ед,
- РСЗО – 475 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 247 (+0) ед,
- самолетов – 300 (+1) ед,
- вертолетов – 288 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2048 (+11),
- крылатые ракеты 873 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5248 (+6) ед,
- специальная техника – 230 (+0).
Окончательные данные уточняются.
- Утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи возле Минска произошло два взрыва, были повреждены российский разведывательный самолет ДРЛО А-50 и снегоуборочная техника.
- Ночью силы противовоздушной оборонысбили над Черниговской областью три беспилотника-камикадзе типа "Шахед".
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