English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Новости За минувшие сутки ВСУ уничтожили 3 склада с боекомплектом оккупантов в Донецкой и Херсонской областях, - Братчук

За минувшие сутки ВСУ уничтожили 3 склада с боекомплектом оккупантов в Донецкой и Херсонской областях, - Братчук

16 августа, 2022 вторник
00:38
Новости

Украинские военные попали в склады врага в Донецкой и Херсонской областях

Об этом сообщил в телеграмм спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Демилитаризация орды, 15 августа. 3 состава БК: Донецк, Ясиноватая (район), Бериславский район Херсонщины", - говорится в сообщении.

  • В Харьковской области бойцы ССО "Азов" ликвидировали вражеский состав боеприпасов, 7 кафиров и технику армии РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
15 августа, 2022 понедельник
Кличко рассказал, когда узнал, что РФ неизбежно нападет на Украину
Сергій Мазорчук
Автор
14 августа, 2022 воскресенье
Герои Украины. Вывел из окружения более трехсот воинов своего батальона: комбат 24-й ОМБР Сергей Мазорчук (Ирис)
Карта бойових дій Харківщина 3-5 серпня
14 августа, 2022 воскресенье
В 30 км от Харькова идут упорные бои, - солдат Нацгвардии Дорошенко
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.02
    Покупка 39.02
    Продажа 39.84
  • EUR
    Покупка 39.6
    Продажа 40.71
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
16 августа
01:27
Отмена виз для россиян: ключевые решения Финляндии, Польши и стран Балтии, - Кулеба
01:04
Британия первой в мире одобрила вакцину сразу от двух штаммов коронавируса
00:15
Латвия
"Уже показывают результаты на поле боя": Латвия предоставила Украине 6 гаубиц M109
00:03
"Может ударить по ЕС, Турции, Грузии": Зеленский призвал к жестким санкциям против России из-за ее действий в отношении ЗАЭС
2022, понедельник
15 августа
23:45
ИгорьТерехов
Оккупанты снова ударили по Харькову из артиллерии, - мэр
22:57
В Сумской области из-за подрыва на мине тяжело ранен комбайнер, оккупанты выпустили по меньшей мере 50 снарядов по приграничным общинам
21:59
"Из 30 человек осталось 11, наша арта х**рит по нам, а по спискам я в Москве": оккупант пожаловался на потери и невыплату денег
21:33
В Мариуполе оккупанты активно возводят военные укрепления недалеко от анонсированного строительства микрорайона, - советник мэра
21:00
Эксклюзив
Мэрия Николаева объявила тендер на ₴25 млн для озеленения регулярно обстреливаемых россиянами районов, - депутат облсовета Москаленко
20:59
Аналитика
Сергей Згурец
Преимущество ВСУ на Юге, позорная конспирация вагнеровцев, пробуксовка россиян на Востоке. Колонка Сергея Згурца
20:54
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:27
Зеленский создал Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма
19:57
Эксклюзив
Россия полностью уничтожила 2 млн кв. м многоэтажного жилого фонда Мариуполя, - депутат горсовета Забавин
19:54
Уничтожили склад боеприпасов, 7 оккупантов и технику: "Азов" показал видео спецоперации на Харьковщине
19:46
Новая Зеландия отправляет еще 120 инструкторов обучать украинских военных в Британии
19:40
права
Бумажное действует "до конца года", а чтобы обменять старое, "необходимо сдавать экзамен": в СНБО опровергли фейки о получении нового водительского удостоверения
19:17
Латвия передала четыре вертолета Воздушным силам ВСУ
19:11
Еспресо
Когда Еспресо вернут в эфир? Правительство ответило на петицию об отключении канала из Т2
18:56
На Херсонском направлении ВСУ уничтожили вражескую БМП и ликвидировали 12 оккупантов
18:52
Эксклюзив
Дети с оккупированных территорий и зон активных боевых действий могут поступать в вузы по квоте, без сдачи НМТ, - заместитель директора Центра оценки качества образования
18:51
На BBC вышел документальный фильм об украинской группе "Антитела" на передовой
18:49
Эксклюзив
Из Никополя выехали 50% горожан, - и.о. председателя райсовета Бычков
18:36
Рада по инициативе Порошенко освободила от налогообложения помощь семьям раненых и погибших на фронте
18:33
Подрыв Северо-Крымского канала: в суд направили материалы дела по генерал-майору Черноморского флота РФ и командиру бригады
18:31
Эксклюзив
ВСУ за время войны разгромили 20% всех соединений российской армии, - эксперт Defense Express Киричевский
18:20
Овощи, фрукты, рис и рыба: эксперты прогнозируют удорожание ряда продуктов, если правительство введет 10% налог на импорт
18:00
Россияне захватили лабораторный центр в Энергодаре: работники отказались сотрудничать с оккупантами
17:41
В Европе цена электроэнергии выросла вдвое за два месяца
17:40
Согласились на сотрудничество с врагом: СБУ сообщила о подозрении гауляйтерам с Харьковщины и Луганщины
17:30
Эксклюзив
В Мариуполе осталось 100-150 тыс человек: до 24 февраля было почти полмиллиона, - депутат горсовета Забавин
17:27
Эксклюзив
Врачам за сотрудничество с РФ ничего не угрожает, поскольку действует клятва Гиппократа, – политолог из Херсона Молчанов
17:14
Увеличение расходов госбюджета, поддержка волонтерской деятельности, таможенный безвиз: ВР приняла ряд законов и постановлений
17:12
Во временно оккупированном Энергодаре раздались взрывы
17:10
Руслану Пысанку похоронят в Киеве 21 августа
17:01
На Донетчине нашли мертвым политика из Алтайского края РФ Евгения Новикова
16:43
Эксклюзив
Именно из-за россиян с шенгенскими визами идет война против Украины, - дипломат Ельченко
16:23
Около 8% населения страны: в Польше подсчитали, в каких городах проживает больше всего беженцев из Украины
16:02
В Англии узнали, какими поступками Роналду разгневал тренера "Манчестер Юнайтед"
16:00
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
Из-за большой протяженности фронта нужно время для достижения паритета с противником в артиллерии, - полковник ВСУ Кравчук
15:59
Обновлено
Россияне обстреляли Салтовский район Харькова, один человек погиб
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV