За минувшие сутки ВСУ уничтожили 3 склада с боекомплектом оккупантов в Донецкой и Херсонской областях, - Братчук
Украинские военные попали в склады врага в Донецкой и Херсонской областях
Об этом сообщил в телеграмм спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Демилитаризация орды, 15 августа. 3 состава БК: Донецк, Ясиноватая (район), Бериславский район Херсонщины", - говорится в сообщении.
- В Харьковской области бойцы ССО "Азов" ликвидировали вражеский состав боеприпасов, 7 кафиров и технику армии РФ.
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