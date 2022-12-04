Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В течение суток 3 декабря оккупанты совершили 10 ракетных и 16 авиационных ударов, также военные РФ били из РСЗО более 30 раз. Под поражением оказались позиции ВСУ и населённые пункты вдоль линии столкновения. В частности, известно о вражеских ударах по объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Шевченково Харьковской области и Краматорск на Донетчине.

"Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины", - утверждают в Генштабе.

Защитники Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Площанка и Белогоровка на Луганщине и Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Веселое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях ситуация не претерпела существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

На Сиверском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Сопич и Тимофеевку Сумской области.

направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Сопич и Тимофеевку Сумской области. На Слобожанском под огнем вражеской артиллерии оказались районы более десяти населенных пунктов. Среди них – Одноробовка, Стрилеча, Нескучное, Терновая, Старица, Огирцево, Черняков, Чугуновка и Дворичная Харьковской области.

под огнем вражеской артиллерии оказались районы более десяти населенных пунктов. Среди них – Одноробовка, Стрилеча, Нескучное, Терновая, Старица, Огирцево, Черняков, Чугуновка и Дворичная Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях россияне держат оборону. Обстреляли из танков и разнокалиберной артиллерии районы Синьковки, Табаевки, Берестова и Вишневого Харьковской области и Макеевка, Площанка и Белогоровка в Луганской области.

и направлениях россияне держат оборону. Обстреляли из танков и разнокалиберной артиллерии районы Синьковки, Табаевки, Берестова и Вишневого Харьковской области и Макеевка, Площанка и Белогоровка в Луганской области. На Бахмутском и Авдиевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия, чтобы вести наступательные действия. В частности, пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы Серебрянки, Верхнекаменского, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Курдюмовки, Пивденного, Авдеевки, Опытного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красномырского и Красногорского.

и направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия, чтобы вести наступательные действия. В частности, пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы Серебрянки, Верхнекаменского, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Курдюмовки, Пивденного, Авдеевки, Опытного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красномырского и Красногорского. На Новопавловском направлении противник обороняется, под вражеским огнем находились районы населенных пунктов Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

направлении противник обороняется, под вражеским огнем находились районы населенных пунктов Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском направлении войска РФ также ведут оборону. Зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Орехова Запорожской области.

направлении войска РФ также ведут оборону. Зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Орехова Запорожской области. На Херсонском направлении оккупанты обороняются. Совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших войск, а также населенным пунктам Днепропетровской и Херсонской областей. Не прекращается огневой террор мирных жителей Херсона.

Напомним, Генштаб также отчитывался, что погибших и раненых врагов привозят на временно оккупированные территории Украины: почти 70 раненых и более 230 тел - в больницах Донетчины и Луганщины.

Также сообщалось, что захватчики заставляют родителей отдавать своих детей в школы с российской программой обучения в городах и селах временно оккупированной Херсонской области.

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