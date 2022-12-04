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За минувшие сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 17 населенных пунктов

4 декабря, 2022 воскресенье
09:00
война с Россией ВСУ

3 декабря военные РФ нанесли 10 ракетных и 16 авиационных ударов, также совершили более 30 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и городам и селам на линии столкновения

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В течение суток 3 декабря оккупанты совершили 10 ракетных и 16 авиационных ударов, также военные РФ били из РСЗО более 30 раз. Под поражением оказались позиции ВСУ и населённые пункты вдоль линии столкновения. В частности, известно о вражеских ударах по объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Шевченково Харьковской области и Краматорск на Донетчине.

"Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины", - утверждают в Генштабе.

Защитники Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Площанка и Белогоровка на Луганщине и Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Веселое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях ситуация не претерпела существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

  • На Сиверском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Сопич и Тимофеевку Сумской области.
  • На Слобожанском под огнем вражеской артиллерии оказались районы более десяти населенных пунктов. Среди них – Одноробовка, Стрилеча, Нескучное, Терновая, Старица, Огирцево, Черняков, Чугуновка и Дворичная Харьковской области.
  • На Купянском и Лиманском направлениях россияне держат оборону. Обстреляли из танков и разнокалиберной артиллерии районы Синьковки, Табаевки, Берестова и Вишневого Харьковской области и Макеевка, Площанка и Белогоровка в Луганской области.
  • На Бахмутском и Авдиевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия, чтобы вести наступательные действия. В частности, пытаются улучшить тактическое положение. Обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы Серебрянки, Верхнекаменского, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмута, Курдюмовки, Пивденного, Авдеевки, Опытного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красномырского и Красногорского.
  • На Новопавловском направлении противник обороняется, под вражеским огнем находились районы населенных пунктов Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
  • На Запорожском направлении войска РФ также ведут оборону. Зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Орехова Запорожской области.
  • На Херсонском направлении оккупанты обороняются. Совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших войск, а также населенным пунктам Днепропетровской и Херсонской областей. Не прекращается огневой террор мирных жителей Херсона.
  • Напомним, Генштаб также отчитывался, что погибших и раненых врагов привозят на временно оккупированные территории Украины: почти 70 раненых и более 230 тел - в больницах Донетчины и Луганщины.
  • Также сообщалось, что захватчики заставляют родителей отдавать своих детей в школы с российской программой обучения в городах и селах временно оккупированной Херсонской области.

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