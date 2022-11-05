За минувшие сутки ВСУ нанесли 11 ударов по врагу: попадание по личному составу, технике и позициях российской ПВО
Силы обороны ударили по 4 районам сосредоточения российских военных, оружия и техники, а также под огнем оказались 7 средств противовоздушной обороны оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Фейсбуке.
"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 11 ударов. Под огонь попали 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств противовоздушной обороны противника", - говорится в утреннем обращении Генштаба.
Силы ПВО Украины сбили 11 дронов-камикадзе "Шахед-136", БПЛА типа "Орлан" и 2 крылатые ракеты "Калибр".
Украинская артиллерия и ракетные войска, в свою очередь, ударили по 2 пунктам управления россиян, 7 позициям живой силы, вооружения и техники, составу боеприпасов и 4 другим важным военным объектам противника.
- С 27 октября по 3 ноября россияне выпустили по Украине 68 ракет, еще вражеские войска использовали 30 дронов-камикадзе.
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