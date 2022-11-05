Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Фейсбуке.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 11 ударов. Под огонь попали 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств противовоздушной обороны противника", - говорится в утреннем обращении Генштаба.

Силы ПВО Украины сбили 11 дронов-камикадзе "Шахед-136", БПЛА типа "Орлан" и 2 крылатые ракеты "Калибр".

Украинская артиллерия и ракетные войска, в свою очередь, ударили по 2 пунктам управления россиян, 7 позициям живой силы, вооружения и техники, составу боеприпасов и 4 другим важным военным объектам противника.

С 27 октября по 3 ноября россияне выпустили по Украине 68 ракет, еще вражеские войска использовали 30 дронов-камикадзе.

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