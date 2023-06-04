Об этом говорится в утренней сводке от Генштаба ВСУ.

"В минувшие сутки противник нанес 2 ракетных удара по Донецкой и Днепропетровской областях, в частности, применив ОТРК Искандер. Одной ракетой "Искандер-К" попал по пригороду Днепра - поврежден двухэтажный жилой дом, более 20 гражданских лиц получили ранения средней и тяжелой степени тяжести, Их дети. Кроме того, враг нанес 30 авиационных ударов и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - говорится в сообщении.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения.

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления:

Противник нанес авиационный удар в районе Гатище Харьковская область.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч, Гай, Дмитровка Черниговской области; Атинское, Бессалевка, Александровка, Юнаковка, Могрица, Степок, Большая Писаревка Сумской области, а также Ивашки, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Высокая Яруга, Пыльная, Зеленое, Веселое, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, , Бударки и Чугуновка в Харьковской области.

Купянское направление:

Противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области.

Нанес авиаудары в районе Сергеевки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

Лиманское направление:

Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного – Донецкой. Нанес авиационные удары в районах Белогоровка Луганской области и Северск Донецкой области.

Артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

Бахмутское направление:

Противник вел наступательные действия в направлениях Ивановского и Белой Горы, успеха не имел.

Нанес авиационные удары в районах Курдюмовка и Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Славянск, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Нью-Йорк и Шевченко Донецкой области.

Авдеевское направление:

Противник нанес авиационные удары в районе Авдеевки.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.

Марьинское направление:

Противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако, украинские защитники отбили все 11 вражеских атак, понес значительные потери в живой силе и технике.

Нанес авиационный удар по Марьинке, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Максимилиановка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Екатериновка и Янтарное Донецкой области.

Шахтерское направление:

Авиационные удары в районах Угледара и Пречистовки в Донецкой области.

Обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения, в частности, Угледар, Пречистовка и Новоукраинка Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления:

Противник нанес авиационные удары в районах Полтавка и Гуляйполе Запорожской области.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Зеленое поле Донецкой области; Бурлацкое, Малиновка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское, Лукьяновское и Камышеваха Запорожской области, а также Золотая Балка, Змиевка, Берислав, Бургунка, Ивановка, Дачи, Зимовник, Белозерка, Днепровское, области и город Херсон.

В Луганской области за сутки дезертировали около 40 оккупантов: для розыска привлекли 2 вертолета и подразделение росгвардии

Стало известно, что в Сватово Луганской области 2 июня дезертировали около 40 военнослужащих российских оккупационных войск, самовольно покинувших боевые позиции. В связи с чем, с целью поиска российских дезертиров, были привлечены 2 российских вертолета и подразделение росгвардии окупантов.

ВСУ нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава врага и 6 по ЗРК

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 6 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Украинские военные также уничтожили 6 вражеских разведывательных БПЛА и 2 ударных БПЛА типа "Ланцет".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 6 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 3 склада боеприпасов противника", - говорится в сообщении.