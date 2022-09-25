За минувшие сутки враг ударил по 35 населенным пунктам Украины, – Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"За минувшие сутки российские захватчики нанесли 7 ракетных и 22 авиационных удара, совершили более 67 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – говорят в Генштабе.

Также среди пострадавших населенных пунктов Очаков, Миролюбовка, Нью-Йорк, Белогоровка, Красногоровка, Павловка и Майорск.

Кроме того, враг продолжает обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии на Северском, Слобожанском, Бахмутском, Краматорском и Авдеевском направлениях.

"На Новопавловском и Запорожском направлениях под обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии попали более 20 населенных пунктов. В частности, Никольское, Угледар, Курдюмовка, Пречистовка, Шевченко, Белогорье, Темировка, Времивка и Ольговское", – в Ольговское.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреляли более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

ВСУ уничтожили штаб россиян в Николаевской области.