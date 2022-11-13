Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией За минувшие сутки враг совершил 4 ракетных и более 40 атак РСЗО и нанес 16 авиаударов, - Генштаб

За минувшие сутки враг совершил 4 ракетных и более 40 атак РСЗО и нанес 16 авиаударов, - Генштаб

13 ноября, 2022 воскресенье
10:11
война с Россией

Авиация Сил обороны Украины ударила по врагу 13 раз

Об этом сообщил Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российские военные совершили 4 ракетных и более 40 атак РСЗО по территории Украины и нанесли по украинцам еще 16 авиаударов. Подразделения Сил обороны Украины отражали атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское в Луганской области и Торское, Бахмут, Белохоровка, Спорное, Торецк, Краснохоровка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка в Донецкой области.

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются меры по стабилизации. Враг продолжает фортификационную технику линий обороны на левом берегу Днепра.

Более 20 населенных пунктов в Запорожской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областях получили удары.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях существенно не изменилась. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь.

Враг обстреливал по таким другим направлениям:

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Терновая, Болоховка, Ольховатка, Зеленое, Колодезное, Охирцево и Старица;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и артиллерии разных калибров, в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Раздолевка, Северск, Кисловка, Невское, Макеевка, Плошанка и Табаевка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Яковлевки, Соледар, Бахмутского, Бахмутского, Майорского, Озаряновки, Иванграда, Верхнекаменного, Зеленополья, Спорного и Нью-Йорка

на Авдеевском направлении – от танков и всего многообразия артиллерии, в районах Авдеевки, Марьинки, Водяное, Каменки, Краснохоровки, Новомихайловки;

на Новопавловском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Новоукраинка, Павловка, Полтавка, Парасковивка, Пречистовка;

в Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и ракетной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Малиновка, Новоданиловка, Новополь, Ольховское;

на Таврическом направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Милово, Золотая Балка и Михайловка.

Авиация Сил обороны Украины тоже не дремала, ударив по врагам 13 раз. Повреждены 8 областей концентрации личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 позиций зенитных ракетных систем противника

  • В Украине с начала полномасштабного вторжения до 13 ноября уничтожено 80 860 российских оккупантов, 650 - за последние сутки

Следите за важнейшими новостями Львова, региона, Украины и мира вместе с "Еспресо.Запад"! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал

Новости
военные силы Украины
Военные новости
Читайте также:
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
11 ноября, 2022 пятница
Идеолог "русского мира" Дугин намекнул, что за "отступление" из Херсона Путина следует принести в жертву
Бен Воллес
12 ноября, 2022 суббота
Министр обороны Британии Уоллес дал совет простым россиянам после побега РФ из Херсона
Володимир Зеленський
11 ноября, 2022 пятница
Зеленский назвал условие начала переговоров с Россией
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.92
    Покупка 39.92
    Продажа 40.64
  • EUR
    Покупка 39.73
    Продажа 40.94
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
13 ноября
09:40
Британская разведка объяснила, зачем РФ возвращает в школы военную подготовку
09:30
ВСУ нанесли высокоточный удар возле Днепрян на Херсонщине, в Таврический вывезли два грузовика погибших оккупантов, - Генштаб
09:14
Инфографика
ВСУ за сутки ликвидировали 650 российских оккупантов, - Генштаб
08:57
В Беларуси растет напряжение между местными жителями и армией РФ, - Генштаб ВСУ
08:47
Сенат США
Демократы сохранили контроль над сенатом США по итогам промежуточных выборов, - CNN
08:45
OPINION
Изучаем топонимику вместе с вооруженными силами
08:15
Оккупанты выпустили ночью почти 40 смертоносных зарядов по Никополю: две женщины в больнице
08:15
Эксклюзив
В Луганской области для мобилизованных из РФ делают палаточные лагеря, это очень хорошие цели, - глава Северодонецкого РВА Власенко
08:00
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 13-го тура
07:45
В Кремле из-за вывода оккупационных войск из Херсона усуглубляется раскол, - ISW
06:49
Враг лелеет планы высокоточных ударов по объектам критической инфраструктуры, - ОК "Юг"
01:30
Мирча Луческу
Луческу собирается закончить карьеру: друг тренера "Динамо" назвал термины
00:36
В Черкасской области сработало ПВО
00:14
На фото вертоліт Ка-52
Российский вертолет выпустил по Сумщине 15 неуправляемых ракет
2022, суббота
12 ноября
23:56
Зинченко помог "Арсеналу" победить "Вулверхемптон" в АПЛ
23:27
Эксклюзив
Наибольшей проблемой после войны будет депопуляция, – инвестбанкир Фурса
23:25
В США на авиашоу столкнулись самолеты
23:06
В Харькове прогремели взрывы
22:48
Эксклюзив
У Трампа есть реальная возможность стать кандидатом в президенты и выиграть у Байдена, - американский политтехнолог Смарт
22:45
Инфографика
УПЛ: как выглядит таблица перед 13-м туром чемпионата Украины по футболу
22:12
Генерал США Ходжес дал прогноз, когда ВСУ деоккупируют Мелитополь и Мариуполь
21:54
Перед бегством из Херсона россияне уничтожили всю критическую инфраструктуру - связь, водо-, тепло-, электроснабжение, - Зеленский
21:35
Зеленский наградил корреспондента "Еспресо" Залевскую орденом Княгини Ольги второй степени
21:26
Враг обстрелял из РСЗО "Град" Горностаевку, есть погибшие
21:14
ЛНР
Воевавшим за "Л/ДНР" оккупантам предложили перейти на контрактную службу в российской армии, - Генштаб ВСУ
20:59
Враг атаковал Запорожье "искандером" с 54 кассетными зарядами
20:58
ВСУ ударили по сосредоточению россиян на Луганщине: 27 погибших и 18 раненых
20:52
Эксклюзив
Единственный способ выжить для преемника президента РФ – это сдать Путина, - российский оппозиционер Яковенко
20:40
Российские оккупанты ввели "сухой закон" в Геническе
20:25
Оккупанты атаковали более 15 населенных пунктов Донетчины, Днепропетровщины и Сумщины
20:15
Иван Федоров рассказал, как освобождение Херсона влияет на ситуацию в Мелитополе
20:09
Эксклюзив
На плацу Военной академии Республики Беларусь
Беларусская армия не является той, которая способна напасть, – военный эксперт Грант
20:01
В Херсоне ввели комендантский час и ограничили въезд-выезд
19:47
"Мы еще увидим много таких встреч": Зеленский прокомментировал возвращение Херсона
19:27
Эксклюзив
Молдова в начале кризиса, а один из сценариев оккупации - через ставленников Кремля, - журналист
19:17
Благодаря освобождению Херсона через 15 дней в Николаеве могут возобновить водоснабжение
19:17
Кинбурнская коса
Продолжается "боевая работа" по освобождению Кинбурнской косы, - пресс-секретарь ОК "Юг" Гуменюк
19:03
В Санкт-Петербурге создают "православную" ЧВК, - росСМИ
19:00
Эксклюзив
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
В партию войны в РФ входят те, кто воевать не умеет, – оппозиционный политик Яковенко
18:42
Евгений Мецгер
Уволенный после скандала с журналистами экс-председатель Укрэксимбанка Мецгер возглавил Укрфинжилье
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV