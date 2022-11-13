За минувшие сутки враг совершил 4 ракетных и более 40 атак РСЗО и нанес 16 авиаударов, - Генштаб

Об этом сообщил Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российские военные совершили 4 ракетных и более 40 атак РСЗО по территории Украины и нанесли по украинцам еще 16 авиаударов. Подразделения Сил обороны Украины отражали атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское в Луганской области и Торское, Бахмут, Белохоровка, Спорное, Торецк, Краснохоровка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка в Донецкой области.

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются меры по стабилизации. Враг продолжает фортификационную технику линий обороны на левом берегу Днепра.

Более 20 населенных пунктов в Запорожской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областях получили удары.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях существенно не изменилась. Продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь.

Враг обстреливал по таким другим направлениям:

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Терновая, Болоховка, Ольховатка, Зеленое, Колодезное, Охирцево и Старица;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и артиллерии разных калибров, в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Раздолевка, Северск, Кисловка, Невское, Макеевка, Плошанка и Табаевка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Яковлевки, Соледар, Бахмутского, Бахмутского, Майорского, Озаряновки, Иванграда, Верхнекаменного, Зеленополья, Спорного и Нью-Йорка

на Авдеевском направлении – от танков и всего многообразия артиллерии, в районах Авдеевки, Марьинки, Водяное, Каменки, Краснохоровки, Новомихайловки;

на Новопавловском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Новоукраинка, Павловка, Полтавка, Парасковивка, Пречистовка;

в Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и ракетной артиллерии, в районах населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Щербаки, Малиновка, Новоданиловка, Новополь, Ольховское;

на Таврическом направлении – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Милово, Золотая Балка и Михайловка.

Авиация Сил обороны Украины тоже не дремала, ударив по врагам 13 раз. Повреждены 8 областей концентрации личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 позиций зенитных ракетных систем противника

В Украине с начала полномасштабного вторжения до 13 ноября уничтожено 80 860 российских оккупантов, 650 - за последние сутки

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