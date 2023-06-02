Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"На Авдеевском направлении ситуация коренным образом не изменилась по-прежнему напряженно и тяжело, но контролируемо. В основном в связи с погодными условиями противник совершает не так много штурмовых действий, потому что сложно применять тяжелую технику, которая грузит в почвах Донбасса. Также и пехотой" За прошлые сутки враг 26 раз массированно обстреливал Авдеевку, совершил более 250 обстрелов позиций вокруг города, а также противник нанес 4 авиаудара по городу и 6 по позициям вокруг. 1976 года рождения", - рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации.



Виталий Барабаш добавил, что российские войска готовят из всего, что имеются в наличии: ствольная артиллерия, системы РСЗО "Град" разных зарядов, "смерчи", "ураганы", минометы, танки.