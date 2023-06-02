За минувшие сутки враг совершил 26 массированных обстрелов Авдеевки, бьет из всего, что имеет, - руководитель МВА Барабаш
Виталий Барабаш, руководитель Авдеевской городской военной администрации, отметил, что российские войска обстреливают город из ствольной артиллерии, систем РСЗО "Град" разных зарядов, "смерчей", "ураганов", минометов, танков, авиации
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"На Авдеевском направлении ситуация коренным образом не изменилась по-прежнему напряженно и тяжело, но контролируемо. В основном в связи с погодными условиями противник совершает не так много штурмовых действий, потому что сложно применять тяжелую технику, которая грузит в почвах Донбасса. Также и пехотой" За прошлые сутки враг 26 раз массированно обстреливал Авдеевку, совершил более 250 обстрелов позиций вокруг города, а также противник нанес 4 авиаудара по городу и 6 по позициям вокруг. 1976 года рождения", - рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации.
Виталий Барабаш добавил, что российские войска готовят из всего, что имеются в наличии: ствольная артиллерия, системы РСЗО "Град" разных зарядов, "смерчи", "ураганы", минометы, танки.
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