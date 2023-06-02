Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией За минувшие сутки враг совершил 26 массированных обстрелов Авдеевки, бьет из всего, что имеет, - руководитель МВА Барабаш
Эксклюзив

За минувшие сутки враг совершил 26 массированных обстрелов Авдеевки, бьет из всего, что имеет, - руководитель МВА Барабаш

2 июня, 2023 пятница
15:08
Война с Россией

Виталий Барабаш, руководитель Авдеевской городской военной администрации, отметил, что российские войска обстреливают город из ствольной артиллерии, систем РСЗО "Град" разных зарядов, "смерчей", "ураганов", минометов, танков, авиации

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"На Авдеевском направлении ситуация коренным образом не изменилась по-прежнему напряженно и тяжело, но контролируемо. В основном в связи с погодными условиями противник совершает не так много штурмовых действий, потому что сложно применять тяжелую технику, которая грузит в почвах Донбасса. Также и пехотой" За прошлые сутки враг 26 раз массированно обстреливал Авдеевку, совершил более 250 обстрелов позиций вокруг города, а также противник нанес 4 авиаудара по городу и 6 по позициям вокруг. 1976 года рождения", - рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации.

Виталий Барабаш добавил, что российские войска готовят из всего, что имеются в наличии: ствольная артиллерия, системы РСЗО "Град" разных зарядов, "смерчи", "ураганы", минометы, танки.

Украина
Россия
Донетчина
Авдеевка
Читайте также:
31 мая, 2023 среда
Белорусские пограничники включили сотрудникам ГПСУ аудиозапись с "приглашением на борщ"
2 июня, 2023 пятница
Румыния объявила о плане действий, если Россия нападет на Молдову
2 июня, 2023 пятница
Генерал Милли: Наибольшую огневую мощь для контрнаступления Украины обеспечат танки
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.94
    Покупка 36.94
    Продажа 37.48
  • EUR
    Покупка 39.82
    Продажа 40.64
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
2 июня
16:36
Клименко объяснил, почему Гвардия наступления была создана именно в системе МВД, а не ВСУ
16:28
Обновлено
Четверым блоггерам, которые засветили работу ПВО в Киеве 16 мая, избраны меры пресечения
16:26
В Донецкой области из-за российского обстрела загорелись две 9-этажки: погиб человек, спасены 22 жителя
16:17
Обновлено
Зеленский обсудил с президентом Эстонии создание совместных оборонных производств в Украине
16:05
Эксклюзив
РФ решила утилизировать ЧВК, перебросив их на самые опасные направления в Украине, - военный эксперт Снегирев
16:03
Эксклюзив
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
На каждый истребитель F-16 нужно по два-четыре пилота, - авиаэксперт Долинце
15:59
оружие
В Украине на руках у населения около 1,2 млн единиц зарегистрированного оружия, - министр МВД
15:46
Территорию Украины пересекает холодный атмосферный фронт: Наталья Диденко о погоде в эти выходные
15:43
Япония
Япония призвала вводить жесткие санкции против России для прекращения агрессии против Украины
15:20
Россияне ударили по многоэтажке в Камышевахе: двое погибших, четверо раненых
15:18
На Харьковщине автомобиль подорвался на взрывном устройстве: погибла женщина, ранены трое детей
15:09
Гвардия наступления: МВД анонсировало формирование новых штурмовых бригад
15:07
Блинкен заявил, что США помогут построить "украинскую армию будущего"
14:51
Boeing Starliner
Boeing перенесла первый полет Starliner с экипажем из-за проблем с безопасностью
14:50
OPINION
Смерть возле укрытия. Какие уроки должны извлечь Кличко, Зеленский и другие
14:49
Смартфон
В приложении "Киев Цифровой" отныне есть офлайн-карта укрытий: как воспользоваться
14:37
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:23
Украл бензопилу и другое имущество жителей Киевщины: российскому разведчику-снайперу заочно объявили подозрение
14:17
Нардеп Бужанский отказался говорить по-украински в эфире телемарафона. Данилов заявил, что ему не место в политике
14:13
Принц Гарри станет первым за 130 лет королевским представителем, свидетельствующим в суде
13:54
Зеленский на Ставке поручил проверить все укрытия в Киеве и Украине
13:49
Генерал Петреус: Украина способна производить оружие большой дальности
13:43
Обновлено
Орбан призвал Украину начать мирные переговоры с РФ. В МИД ответили
13:19
"Риск эскалации высок": спецпредставитель Китая подвел итоги турне по европейским столицам
13:00
Министр обороны Великобритании предположил, что Украина может вернуть Крым до конца года
12:54
Армия РФ за сутки обстреляла 10 областей Украины: есть погибшие и раненые. Ситуация в регионах
12:52
OPINION
Евроколея до Ужгорода
12:49
Петиция об уходе Ткаченко с должности министра культуры набрала 25 тыс. голосов
12:46
Во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы в районе порта
12:44
Эксклюзив
В разведывательном агентстве "Molfar" выяснили, как Львова-Белова стала омбудсменом и как она зарабатывает на детях в РФ
12:42
крым вода
На временно оккупированных территориях Донецкой области не хватает питьевой воды: причины
12:20
Чиновники, патрульные и граждане будут совместно контролировать доступ к укрытиям в Киеве
12:17
"Единение ради будущего": выставка об эвакуации украинцев переехала в Днепр
12:09
В результате обстрела 2 июня выключались несколько ЛЭП в Киеве и области. Ситуация в энергосистеме
11:57
Наживались на детском питании: столичных чиновников-просветителей подозревают в присвоении 4 млн грн
11:43
Финляндия не планирует открывать границу для российских туристов
11:43
Во временно оккупированном Крыму зарегистрировано 3,5 тыс. активистов движения "Желтая Лента"
11:34
суд
ВРП отстранила от осуществления правосудия судью Тандыра, сбившего нацгвардейца на блокпосту
11:30
Эксклюзив
Мы должны заставить государство отчитываться перед налогоплательщиками за использованные средства, - офицер движения сопротивления "Свободная Украина" Тетерук
11:27
Япония нашла способ продавать США взрывчатку для производства снарядов для Украины, - Reuters
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV