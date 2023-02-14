За минувшие сутки враг обстрелял Херсонщину 54 раза, 2 человека погибли
В понедельник, 13 февраля, российская армия 54 раза обстреливала Херсонскую область, в результате чего погибли два человека
Об этом сообщили в Херсонской ОГА .
Херсонщину 54 раз обстреливали из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии и танков. В результате погибли два человека. Еще три жителя области получили ранения разной степени тяжести.
По Херсону захватчики нанесли удары 13 раз. В результате обстрелов повреждены железнодорожные пути пассажирского сообщения и жилые дома.
- Утром 13 февраля россияне в очередной раз обстреляли Херсон. Погиб работник одного из местных предприятий.
- Впоследствии в этот же день обстреляли дома мирных жителей в селе Ингулец Херсонской области.
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