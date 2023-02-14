За минувшие сутки враг обстрелял Херсонщину 54 раза, 2 человека погибли

Об этом сообщили в Херсонской ОГА .

Херсонщину 54 раз обстреливали из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии и танков. В результате погибли два человека. Еще три жителя области получили ранения разной степени тяжести.

По Херсону захватчики нанесли удары 13 раз. В результате обстрелов повреждены железнодорожные пути пассажирского сообщения и жилые дома.