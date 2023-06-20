Информацию о последствиях обстрелов обнародовали областные военные администрации.

Киевщину оккупанты атаковали волнами дронов. На территории одного из районов повреждены нежилые сооружения, несколько частных и административное здание. Кроме того, в результате падения обломков зафиксировано горение травяной подстилки. Жертв и пострадавших нет.

Львовщина. Дронами поврежден объект критической инфраструктуры во Львове. Возник пожар на крыше здания. Пострадавших нет.

Черниговщина. Оккупанты трижды применили минометы. Прошло без жертв.

Ночью и утром россияне совершили 10 обстрелов приграничья Сумщины . Зафиксировано 55 взрывов. Обстрелы потерпели Миропольская, Белопольская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Новослободская общины.



Вчера в течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничья. Зафиксирован 101 взрыв. Обстрелы потерпели Миропольская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Новослободская общины.

Краснопольское общество: враг бил из минометов и артиллерии. В результате одного из артобстрелов было прямое попадание в жилой дом, ранения получили два человека, один из них — ребенок 2010 г.р. Поврежден жилой дом.

В Миропольской общине в результате обстрела повреждены частный дом и гаражное помещение.

Юношеское общество: в результате обстрела произошло попадание по жилому дому, в результате чего погиб один человек, один — раненый.

Запорожская : оккупанты совершили 72 обстрела по гражданским объектам и коммуникациям в 19 городах и селах: ракетами ударили по Запорожью и Разумовке, авиацией по Орехову и Преображенцу, атаковали с БПЛА Магдалиновку, с РСЗО ударили по Гуляй6 артиллерии пришлось по Гуляйполю, Новодаровке, Железнодорожному, Новоандреевке, Малой Токмачке, Новоданиловке и другим прифронтовым селам.

В настоящее время зафиксировано 50 сообщений о разрушении: квартиры, дома, автомобили, административные и хозяйственные здания.

В Орехове минно-взрывные травмы получил 54-летний мужчина. Его оперативно доставили в больницу.

Днепропетровщина: ночью агрессор открыл огонь по Мировской общине Никопольского района. Бил из тяжелой артиллерии.

Прошло без жертв.



Вчера россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Пострадал 73-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены 16 частных домов. 2 хозяйственные постройки уничтожены, еще 9 – побиты. Изуродованы и газопровод, и линия электропередачи.

Харьковщина: за прошедшие сутки оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов области, среди которых с. Гурьев Казачок Богодуховского района, с. Ковшаровка, с. Глушковка Купянского района.

По с. Новоосиново Купянского района близко враг нанес удар, ориентировочно управляемой авиабомбой. Обошлось без пострадавших.

В результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района поврежден многоквартирный дом, частное домовладение, произошел пожар.

Также россияне из артиллерии обстреляли с. Лютовка и с. Ивашки Богодуховского района.

Без пострадавших.

В Изюме во время сжигания мусора во дворе сдетонировал взрывной предмет. Ранения получил 52-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На берегу реки в с. Оскол Изюмского района на противопехотной мине взорвался 32-летний мужчина. Госпитализирован с ранением.

Луганщина: вчера западнее Дибровы в районе Кременной враг совершал атаки, однако успехов не имел. За сутки противник совершил 115 обстрелов, выпустив 512 снарядов.

Донетчина: рашисты осуществили 23 обстрела, обстреляли 15 населенных пунктов: с.Рай-Александровка, Лиман, Железное, Часов Яр, Авдеевка, пгт Большая Новоселка, с.Куртовка, с.Ласточкино, с.Ступочки, с.Красное, с.Новоб , с.Виролюбовка, с.Николаевка, с.Новый Комар, Торецк.

В результате атак по области получили ранения 5 человек. Повреждены 6 жилых домов, 2 гражданских автомобиля, АЗС, детсад, служебный автомобиль НПУ, ЛЭП.

Николаевщина: ночью ПВО уничтожило три "шахеда".

Вчера враг наносил артиллерийские удары по береговой и портовой зоне г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также вчера в результате обстрелов населенного пункта Куцурубской общины произошло возгорание поля с пшеницей. Без пострадавших.

Херсонщина : за сутки по области противник совершил 57 обстрелов (275 снарядов), из них по г. Херсон — 7 артиллерийских обстрелов (28 снарядов).

Российские военные попали в районы 22 населенных пунктов области; административные здания г.Херсона и с. Бургунки; в здании АЗС и коммунального предприятия Херсона.

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.