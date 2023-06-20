Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией За минувшие сутки враг обстрелял 11 областей Украины: один человек погиб, 15 получили ранения. Ситуация в регионах

За минувшие сутки враг обстрелял 11 областей Украины: один человек погиб, 15 получили ранения. Ситуация в регионах

20 июня, 2023 вторник
10:53
Война с Россией

За минувшие сутки российская оккупационная армия обстреляла 11 областей Украины, в результате чего один человек погиб и 15 получили ранения, среди них ребенок

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали областные военные администрации.

Киевщину оккупанты атаковали волнами дронов. На территории одного из районов повреждены нежилые сооружения, несколько частных и административное здание. Кроме того, в результате падения обломков зафиксировано горение травяной подстилки. Жертв и пострадавших нет.

Львовщина. Дронами поврежден объект критической инфраструктуры во Львове. Возник пожар на крыше здания. Пострадавших нет.

Черниговщина. Оккупанты трижды применили минометы. Прошло без жертв.

Ночью и утром россияне совершили 10 обстрелов приграничья Сумщины . Зафиксировано 55 взрывов. Обстрелы потерпели Миропольская, Белопольская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Новослободская общины.

Вчера в течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничья. Зафиксирован 101 взрыв. Обстрелы потерпели Миропольская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Новослободская общины.

Краснопольское общество: враг бил из минометов и артиллерии. В результате одного из артобстрелов было прямое попадание в жилой дом, ранения получили два человека, один из них — ребенок 2010 г.р. Поврежден жилой дом.

В Миропольской общине в результате обстрела повреждены частный дом и гаражное помещение.

Юношеское общество: в результате обстрела произошло попадание по жилому дому, в результате чего погиб один человек, один — раненый.

Запорожская : оккупанты совершили 72 обстрела по гражданским объектам и коммуникациям в 19 городах и селах: ракетами ударили по Запорожью и Разумовке, авиацией по Орехову и Преображенцу, атаковали с БПЛА Магдалиновку, с РСЗО ударили по Гуляй6 артиллерии пришлось по Гуляйполю, Новодаровке, Железнодорожному, Новоандреевке, Малой Токмачке, Новоданиловке и другим прифронтовым селам.

В настоящее время зафиксировано 50 сообщений о разрушении: квартиры, дома, автомобили, административные и хозяйственные здания.

В Орехове минно-взрывные травмы получил 54-летний мужчина. Его оперативно доставили в больницу.

Днепропетровщина: ночью агрессор открыл огонь по Мировской общине Никопольского района. Бил из тяжелой артиллерии.
Прошло без жертв.

Вчера россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии. Пострадал 73-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены 16 частных домов. 2 хозяйственные постройки уничтожены, еще 9 – побиты. Изуродованы и газопровод, и линия электропередачи.

Харьковщина: за прошедшие сутки оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов области, среди которых с. Гурьев Казачок Богодуховского района, с. Ковшаровка, с. Глушковка Купянского района.

По с. Новоосиново Купянского района близко враг нанес удар, ориентировочно управляемой авиабомбой. Обошлось без пострадавших.

В результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района поврежден многоквартирный дом, частное домовладение, произошел пожар.

Также россияне из артиллерии обстреляли с. Лютовка  и с. Ивашки Богодуховского района.

Без пострадавших.

В Изюме во время сжигания мусора во дворе сдетонировал взрывной предмет. Ранения получил 52-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На берегу реки в с. Оскол Изюмского района на противопехотной мине взорвался 32-летний мужчина. Госпитализирован с ранением.

Луганщина: вчера западнее Дибровы в районе Кременной враг совершал атаки, однако успехов не имел. За сутки противник совершил 115 обстрелов, выпустив 512 снарядов.

Донетчина: рашисты осуществили 23 обстрела, обстреляли 15 населенных пунктов: с.Рай-Александровка, Лиман, Железное, Часов Яр, Авдеевка, пгт Большая Новоселка, с.Куртовка, с.Ласточкино, с.Ступочки, с.Красное, с.Новоб , с.Виролюбовка, с.Николаевка, с.Новый Комар, Торецк.

В результате атак по области получили ранения 5 человек. Повреждены 6 жилых домов, 2 гражданских автомобиля, АЗС, детсад, служебный автомобиль НПУ, ЛЭП.

Николаевщина: ночью ПВО уничтожило три "шахеда".

Вчера враг наносил артиллерийские удары по береговой и портовой зоне г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также вчера в результате обстрелов населенного пункта Куцурубской общины произошло возгорание поля с пшеницей. Без пострадавших.

Херсонщина : за сутки по области противник совершил 57 обстрелов (275 снарядов), из них по г. Херсон — 7 артиллерийских обстрелов (28 снарядов).

Российские военные попали в районы 22 населенных пунктов области; административные здания г.Херсона и с. Бургунки; в здании АЗС и коммунального предприятия Херсона.

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

Новости
Украина
Читайте также:
Автор Дмитрий Снегирев
19 июня, 2023 понедельник
Путин находится в параллельной реальности и не контролирует ход вымышленной им "спецоперации"
F-16
19 июня, 2023 понедельник
Производитель F-16 заявил о готовности обучать украинских пилотов, если страны НАТО передадут Киеву самолеты
У Києві у багатоповерхівці знайшли тіла двох неповнолітніх дівчат
19 июня, 2023 понедельник
В Киеве в многоэтажке нашли тела двух несовершеннолетних девушек
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.78
    Покупка 36.78
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 41
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
20 июня
11:23
Эксклюзив
На Купянском направлении ситуация стабилизирована: ВСУ эффективно ликвидируют вражеские склады БК, - командир роты Федоренко
11:16
Обновлено
Дмитрий Кулеба
Кулеба заявил, что передача 11 украинских военнопленных была выгодна Венгрии. Будапешт отрицает причастность к операции
11:13
Дания утвердила новый пакет военной помощи Украине на следующие 5 лет
11:02
Мимо Земли 20 июня пролетит астероид величиной с небольшой дом
10:56
Авторы хита "Доброго вечора ми з України" собирают средства на ВСУ в Канаде и США
10:53
Экс-майор ГСЧС из Лимана заочно приговорен за госпредательство к 15 годам лишения свободы
10:50
Оккупанты под видом осмотра затопленных домов воруют ценности и украинские документы жителей Херсонщины
10:32
Обзор
Путин может использовать тактическое ядерное оружие, Индия все еще зависима от Москвы, возле "Титаника" исчезла субмарина. Акценты мировых СМИ 20 июня
10:27
СБУ задержала российского информатора: передавал врагу данные о контрнаступлении ВСУ
10:23
Эксклюзив
ВСУ удается иметь другое соотношение потерь наступающей стороны за счет правильной организации, - Згурец
10:16
Более 5 млн украинцев подали заявления на получение статуса временного резидента в ЕС, - Лубинец
10:07
В Херсонской области подтопленным остается 21 населенный пункт, а в акватории Николаева вода на уровне +18 см
10:07
OPINION
Россия уже объявила... победу в войне
10:05
Инфографика
Курс валют на 20 июня: какова актуальная цена евро и доллара в банках
09:59
Шельфовые ледники Антарктики разрушаются быстрее, чем предполагалось, - исследование NASA
Ледники в Гималаях могут растаять на 75% к концу века
09:46
Украина ведет переговоры с западными компаниями по производству оружия в стране
09:34
Пригожин пошел на конфронтацию в неудачный для минобороны РФ момент – контрнаступление ВСУ, - разведка Британии
09:27
Обновлено
Ночная атака РФ: во Львове попадание в объект критической инфраструктуры, на Запорожье повреждено имущество фермерского хозяйства
09:18
Аmazon
Amazon, PepsiCo, Starbucks и Adidas обещают трудоустроить 13 тысяч беженцев в Европе, в том числе украинцев
09:10
В Киеве из-за аварии на подстанциях без света временно находились три района
09:10
Инфографика
ВСУ уничтожили за сутки вертолет, 10 дронов, 8 танков и 1010 российских оккупантов
08:58
Обновлено
ПВО уничтожила 32 из 35 "шахедов, которые Россия запустила по Украине ночью
08:55
На Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, на Лиманском - идут особо тяжелые бои, - Генштаб
08:54
Байден заявил, что угроза использования Путиным тактического ядерного оружия реальна
08:41
Эксклюзив
В Луганской области враг возобновил наземные штурмы, похожие на действия в Бахмуте, - начальник Северодонецкой РВА Власенко
08:36
В летних лагерях временно оккупированных Бердянска и Мелитополя заставляют детей писать письма военным РФ
08:34
Америка призвала к "организованному и ответственному" выводу миротворцев ООН из Мали
08:22
Джонсону отказали в спецдоступе в парламент Британии за ложь о вечеринках во время COVID-пандемии
08:09
Маск не видит проблем с распространением языка вражды в Twitter, но соцсеть будет уважать правила ЕС о модерации контента
08:08
OPINION
Роспропаганда: непревзойденное сумасбродство
07:40
Coca-Cola
Coca-Cola покупает водочный бренд Finlandia за $220 млн
07:35
Обзор
F-16
Как истребители F-16 изменят баланс сил в воздухе над Украиной
07:10
На фронте произошло более 40 боевых столкновений в сутки, на востоке Украины продолжаются тяжелые бои, - Генштаб
06:41
В Британии и Ирландии стал доступен первый в мире тест на беременность по слюне
06:05
ЧВК Вагнера вербует геймеров, а минобороны отправляет на границу с Украиной курсантов, - ISW о нехватке военных в РФ
05:42
байден
Байден сказал, что отношения между США и Китаем на "правильном пути"
05:37
"Мы не реагируем, мы действуем": миротворцы НАТО предостерегли от новых актов насилия в Косово
04:54
Мелинда Симмонс
Залогом привлечения инвестиций для восстановления Украины станут реформы, - посол Британии
03:30
Зарегистрированная в Литве компания Yukon поставляет РФ тепловизоры для войны в Украине, - СМИ
03:02
Норвегия выделяет более 21 млн евро на ядерную безопасность в Украине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV