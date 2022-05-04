За минувшие сутки враг нанес около 50 авиаударов по территории Украины, – Минобороны
За прошедшие сутки оккупанты нанесли около 50 авиаударов по объектам на территории Украины
Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга.
Оккупанты выпустили авиационные ракеты, в том числе и управляемые, по разным объектам в Харьковской, Донецкой, Кировоградской, Одесской, Львовской и Закарпатской областях.
"Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 совершили 18 пусков крылатых ракет воздушного базирования из воздушного пространства над акваторией Каспийского моря по объектам на территории Украины с целью повреждения транспортной инфраструктуры страны", – добавляет Мотузяник.
- 3 мая оккупанты нанесли ракетный удар по горному району в Закарпатской области.
- За минувшие сутки враг атаковал транспортную инфраструктуру в 8 областях Украины.
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