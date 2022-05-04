За минувшие сутки враг нанес около 50 авиаударов по территории Украины, – Минобороны

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга.

Оккупанты выпустили авиационные ракеты, в том числе и управляемые, по разным объектам в Харьковской, Донецкой, Кировоградской, Одесской, Львовской и Закарпатской областях.

"Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 совершили 18 пусков крылатых ракет воздушного базирования из воздушного пространства над акваторией Каспийского моря по объектам на территории Украины с целью повреждения транспортной инфраструктуры страны", – добавляет Мотузяник.