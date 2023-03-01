За минувшие сутки враг 86 раз обстрелял Херсонщину: погибли 5 человек, 7 получили ранения
За сутки 28 февраля российские оккупанты 86 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего погибли 5 человек, семеро получили ранения
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
"Российские захватчики 86 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Били из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, БПЛА и авиации", - говорится в сообщении.
Сам областной центр вражеская армия обстреляла 9 раз. Вражеские снаряды попали в территорию государственного предприятия и дома мирных жителей.
За сутки в области 5 человек погибли, 7 человек получили ранения разной степени тяжести.
- 28 февраля на деоккупированной Херсонской области на вражеской мини взорвался 58-летний мужчина.
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