Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Российские захватчики 86 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Били из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, БПЛА и авиации", - говорится в сообщении.

Сам областной центр вражеская армия обстреляла 9 раз. Вражеские снаряды попали в территорию государственного предприятия и дома мирных жителей.

За сутки в области 5 человек погибли, 7 человек получили ранения разной степени тяжести.