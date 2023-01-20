За минувшие сутки в Украине в результате действий РФ погибли 5 мирных жителей

Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко .

По данным областных военных администраций за прошедшие сутки, 19 января, в результате вооруженной агрессии России погибли пять украинцев.

В частности четверо погибших обнаружили в Донецкой области . Там также зафиксировали троих раненых.

Кроме того, на территории Херсонской области есть еще один погибший мирный житель, по меньшей мере, трое получили ранения различной степени тяжести.

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