За минувшие сутки в Украине в результате действий РФ погибли 5 мирных жителей
19 января российские войска убили 5 мирных жителей Украины, также в результате действий рашистов 6 человек получили ранения различной степени тяжести
Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко .
По данным областных военных администраций за прошедшие сутки, 19 января, в результате вооруженной агрессии России погибли пять украинцев.
В частности четверо погибших обнаружили в Донецкой области . Там также зафиксировали троих раненых.
Кроме того, на территории Херсонской области есть еще один погибший мирный житель, по меньшей мере, трое получили ранения различной степени тяжести.
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