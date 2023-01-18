За минувшие сутки в результате действий российской армии погибли 5 мирных жителей Украины
В результате военных действий российских захватчиков 17 января погибли 5 украинцев и еще 9 мирных жителей получили ранения разной степени тяжести
Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По данным областных военных администраций в результате вооруженной агрессии России в Украине погибли пять мирных жителей.
Все жертвы российской атаки из Днепра. Тела обнаружили после ракетного удара 14 января. Идентифицировали еще одного пострадавшего.
Также в Донецкой области двое мирных жителей получили ранения, по одному в Запорожской и Харьковской областях.
Кроме того, в результате действий рашистов ранены четыре украинца в Херсонской области.
В общей сложности 9 мирных жителей получили поражения.
- Напомним, в субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома.
- В 13:00 17 января в Днепре закончились поисково-спасательные работы, в ходе которых спасены 39 человек, из них 6 детей. Всего во время трагедии погибли 45 человек, из них 6 детей, травмированы 79 человек, из них 16 детей.
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