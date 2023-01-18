Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По данным областных военных администраций в результате вооруженной агрессии России в Украине погибли пять мирных жителей.

Все жертвы российской атаки из Днепра. Тела обнаружили после ракетного удара 14 января. Идентифицировали еще одного пострадавшего.

Также в Донецкой области двое мирных жителей получили ранения, по одному в Запорожской и Харьковской областях.

Кроме того, в результате действий рашистов ранены четыре украинца в Херсонской области.

В общей сложности 9 мирных жителей получили поражения.