За минувшие сутки в результате действий российских военных погибли два человека и еще 10 ранены
8 января в результате военных действий российской армии в Украине погибли два мирных жителя, еще 10 получили ранения разной степени тяжести
Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко .
По состоянию на утро 9 января известно, что вчера в результате вооруженной агрессии России в Украине в Донецкой области в Бахмутском районе погибли два мирных жителя и еще двое получили ранения.
Также в Херсонской области зафиксированы ранения у трех украинцев.
В Харьковской области еще трое мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.
А на территории Запорожской области в результате действий рашистов ранены два человека.
- В ночь с 7 на 8 января российские террористы нанесли удары по Харьковской области. Погиб мужчина.
- Ночью 8 января россияне обстреляли Таврический микрорайон Херсона зажигательными боеприпасами.
- Утром 9 января рашисты ударили ракетой по местному рынку в поселке Шевченково Харьковской области. Известно, что пострадали 5 мирных жителей и две женщины погибли.
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