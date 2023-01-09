Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко .

По состоянию на утро 9 января известно, что вчера в результате вооруженной агрессии России в Украине в Донецкой области в Бахмутском районе погибли два мирных жителя и еще двое получили ранения.

Также в Херсонской области зафиксированы ранения у трех украинцев.

В Харьковской области еще трое мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

А на территории Запорожской области в результате действий рашистов ранены два человека.

В ночь с 7 на 8 января российские террористы нанесли удары по Харьковской области. Погиб мужчина.

Ночью 8 января россияне обстреляли Таврический микрорайон Херсона зажигательными боеприпасами.

Утром 9 января рашисты ударили ракетой по местному рынку в поселке Шевченково Харьковской области. Известно, что пострадали 5 мирных жителей и две женщины погибли.

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