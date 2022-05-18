За минувшие сутки в Николаевской области получили ранения 8 человек
За прошедшие сутки в Николаевской области 8 человек получили ранения разной степени тяжести, большинство из них гражданские
Об этом сообщает глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
"К счастью, детей среди пострадавших нет", – добавляет Замазеева.
Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Всего в больницах Николаевщины находятся 176 граждан, пострадавших от атак оккупантов.
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Россия нанесла ракетный удар по Николаеву утром 18 мая, из-за этого произошел пожар в частном доме, есть пострадавшие.
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