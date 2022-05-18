За минувшие сутки в Николаевской области получили ранения 8 человек

Об этом сообщает глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

"К счастью, детей среди пострадавших нет", – добавляет Замазеева.

Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Всего в больницах Николаевщины находятся 176 граждан, пострадавших от атак оккупантов.

Россия нанесла ракетный удар по Николаеву утром 18 мая, из-за этого произошел пожар в частном доме, есть пострадавшие.