Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

В частности, 9 раз под обстрелы попадал областной центр. Вражеские снаряды попали в жилые дома.

"В минувшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии 3 человека погибли, 8 человек получили ранения разной степени тяжести", - рассказали в ОВА.

"Среди раненых российскими обстрелами трое детей: мальчики 8 и 13 лет, а также 10-летняя девочка", - добавили там.