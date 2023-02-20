За минувшие сутки в Херсонской области погибли 3 человека и получили ранения 8, среди них дети
В течение суток 19 февраля российские оккупанты 75 раз обстреляли населенные пункты Херсонщины из РСЗО, минометов, артиллерии и танков. Также они применяли БПЛА
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
В частности, 9 раз под обстрелы попадал областной центр. Вражеские снаряды попали в жилые дома.
"В минувшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии 3 человека погибли, 8 человек получили ранения разной степени тяжести", - рассказали в ОВА.
"Среди раненых российскими обстрелами трое детей: мальчики 8 и 13 лет, а также 10-летняя девочка", - добавили там.
- В течение суток 18 февраля российская армия 55 раз била по Херсонщине из артиллерии, РСЗО, минометов, боевых машин пехоты и БПЛА.
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