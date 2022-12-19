За минувшие сутки в Донецкой области от рук оккупантов погибли 3 мирных жителя, еще 4 - ранены
В течение суток, 18 декабря, в Донецкой области погибли трое мирных жителей - двое проживали в Бахмуте и один в Торском, еще четверо получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
Всего с начала вторжения в области погибли 1268 человек, еще 2757 получили ранения. Это не считая жертв в Волновахе и Мариуполе, точное количество которых установить невозможно.
- В Центре национального сопротивления рассказали о гуманитарном кризисе на временно оккупированной Донбассе, ведь россияне направляют все ресурсы на нужды террористов.
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