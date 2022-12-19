Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

Всего с начала вторжения в области погибли 1268 человек, еще 2757 получили ранения. Это не считая жертв в Волновахе и Мариуполе, точное количество которых установить невозможно.

В Центре национального сопротивления рассказали о гуманитарном кризисе на временно оккупированной Донбассе, ведь россияне направляют все ресурсы на нужды террористов.