Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"За прошедшие сутки на Таврическом направлении потери врага убитыми и ранеными составили 248 оккупанов, уничтожено и повреждено 39 единиц вооружения и военной техники противника. Отдельно выводим цифру относительно сводных мест хранения боеприпасов - за прошедшие сутки уничтожено 6 складов. В частности, среди уничтоженной техники и поврежденной - 4 танка, 4 гаубицы 2А65 "Мста-С", 4 орудия 2А36 "Гиацинт-Б", 3 пушки Д-20, самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", также автомобильная техника", – проинформировал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Валерий Шершень отметил, что на Таврическом направлении враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий в районе Авдеевки и Марьинки, ситуация без мин и контролируемая украинскими силами.

"На Запорожском направлении противник обороняется, однако не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов. Враг дважды обстрелял Тарасовку, применял артиллерийские системы; уничтожил частный дом и автомобиль, повредил здание Укрпочты и 5 частных жилищ, без человеческих потерь. За прошедшие сутки армия РФ нанесла авиационных ударов по Новоданиловке и Степному Запорожской области, а также обстреляла населенные пункты Времовка, Бурлацкое, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области. Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты, граничащие с линией столкновения. Для коррекции огня артиллерии противник использует беспилотники. За прошедшие сутки враг 21 раз атаковал позиции Сил обороны Таврического направления, получив отпор, отошел. Всего на Таврическом направлении в течение последних суток зафиксировано 416 обстрелов со стороны противника", - сказал Шершень.