За минувшие сутки российские захватчики ранили двух жителей Бахмута

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 7 февраля россияне ранили 2 жителей Донбасса - в Бахмуте", - написал он.

Кириленко отметил, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было убито 1352 жителей Донбасса, а ранено - 3002.

Чиновник напомнил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, поскольку они оккупированы.