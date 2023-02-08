За минувшие сутки российские захватчики ранили двух жителей Бахмута
За минувшие сутки 7 февраля в результате вражеских обстрелов ранения получили двое жителей Бахмута Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 7 февраля россияне ранили 2 жителей Донбасса - в Бахмуте", - написал он.
Кириленко отметил, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было убито 1352 жителей Донбасса, а ранено - 3002.
Чиновник напомнил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, поскольку они оккупированы.
- 7 февраля Кириленко допустил вероятность ухода ВСУ от Бахмута для сохранения жизней личного состава.
- 3 февраля президент Владимир Зеленский заверил , что ВСУ не сдадут Бахмут.
- Ранее издание Bloomberg писало, что Украине, возможно, придется отказаться от Бахмута Донецкой области и перебросить силы на юг.
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