За минувшие сутки российские оккупанты убили в Украине 5 мирных жителей, еще 8 ранены
За сутки 4 января в результате действий российских захватчиков на территории Украины погибли 5 мирных жителей, еще 8 получили ранения разной степени тяжести
Об этом сообщает в телеграме заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко по данным областных военных администраций.
По состоянию на 5 января известно, что за минувшие сутки погибли пять украинцев в результате российской войны.
В частности, на Днепропетровщине и в Запорожской области погибли два человека. Также еще двое - в Донецкой области, там зафиксированы и трое раненых мирных жителей.
На территории Харьковской области при выполнении задания погиб начальник группы по разминированию подполковник гражданской защиты Сергей Гоцуляк и его коллега старший сапер получил ранения. Известно о мирном жителе, который также получил травмы в результате детонации взрывного устройства.
Кроме того, в Херсонской области в результате войны России трое раненых.
- Утром 5 января армия РФ из артиллерии обстреляла Чернобаевку и Камышаны Херсонской области. Повреждены дома, автомобили, линии электропередачи и газопровод.
- Утром 5 января оккупанты атаковали центр Херсона: есть попадание в дом, на месте погиб 20-летний мужчина.
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