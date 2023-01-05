Об этом сообщает в телеграме заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко по данным областных военных администраций.

По состоянию на 5 января известно, что за минувшие сутки погибли пять украинцев в результате российской войны.

В частности, на Днепропетровщине и в Запорожской области погибли два человека. Также еще двое - в Донецкой области, там зафиксированы и трое раненых мирных жителей.

На территории Харьковской области при выполнении задания погиб начальник группы по разминированию подполковник гражданской защиты Сергей Гоцуляк и его коллега старший сапер получил ранения. Известно о мирном жителе, который также получил травмы в результате детонации взрывного устройства.

Кроме того, в Херсонской области в результате войны России трое раненых.