За минувшие сутки российские оккупанты убили 11 мирных жителей
В результате вооруженной агрессии России, за минувшие сутки в Украине погибли 11 мирных жителей
Об этом на своем телеграмм-канале сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
По данным военных администраций, в Днепропетровской области – двое погибших и четверо раненых. В Донецкой области - 5 погибших (в том числе обнаружили четырех убитых ранее) и 4 раненых. В Запорожской области – двое погибших и двое раненых. В Харьковской области один человек получил ранения из-за подрыва на мине. В Херсонской области погибли двое гражданских, еще трое - ранены.
- Как мы писали ранее, кафиры не дают жителям оккупированных Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей эвакуироваться на подконтрольную правительству Украины территорию
- Представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко сообщила , что вся линия фронта в Донецкой области находится под обстрелами
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