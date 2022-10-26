За минувшие сутки российские оккупанты убили 11 мирных жителей

Об этом на своем телеграмм-канале сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По данным военных администраций, в Днепропетровской области – двое погибших и четверо раненых. В Донецкой области - 5 погибших (в том числе обнаружили четырех убитых ранее) и 4 раненых. В Запорожской области – двое погибших и двое раненых. В Харьковской области один человек получил ранения из-за подрыва на мине. В Херсонской области погибли двое гражданских, еще трое - ранены.

Как мы писали ранее, кафиры не дают жителям оккупированных Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей эвакуироваться на подконтрольную правительству Украины территорию

Представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко сообщила , что вся линия фронта в Донецкой области находится под обстрелами

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