Об этом сообщил в telegram-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Отмечается также, что Херсон враг обстрелял 6 раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии два человека погибли, трое получили ранения", - говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что с деоккупированной территории области эвакуированы 94 человека.