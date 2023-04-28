За минувшие сутки российская армия обстреляла Херсонщину 61 раз: два человека погибли, трое получили ранения
За минувшие сутки, 27 апреля, российская армия совершила 61 обстрел, выпустив 356 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации
Об этом сообщил в telegram-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Отмечается также, что Херсон враг обстрелял 6 раз.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии два человека погибли, трое получили ранения", - говорится в сообщении.
В частности, сообщается, что с деоккупированной территории области эвакуированы 94 человека.
- За сутки 26 апреля вражеская армия била по мирным населенным пунктам Херсонской области. В результате обстрелов погиб один человек, трое пострадали.
- В результате вражеской атаки по Херсону 27 апреля повреждено несколько квартир, есть погибший.
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