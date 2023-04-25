Об этом сообщил в telegram-канале глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил – 61 обстрел, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 6 раз", - говорится в сообщении.

Сообщается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание дошкольного учебного заведения Новоалександровской территориальной громады Бериславского района; здание общественной организации центра Херсона.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.