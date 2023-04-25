За минувшие сутки российская армия обстреляла Херсонщину 61 раз, 4 человека ранены
За минувшие сутки, понедельник, 24 апреля, российская армия обстреляла Херсонщину 61 раз, 4 человека ранены
Об этом сообщил в telegram-канале глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
"За минувшие сутки противник совершил – 61 обстрел, выпустив 386 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 6 раз", - говорится в сообщении.
Сообщается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание дошкольного учебного заведения Новоалександровской территориальной громады Бериславского района; здание общественной организации центра Херсона.
Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.
- В ЦНС рассказали, что 23 апреля вечером партизаны взорвали российский блокпост возле Олешек Херсонской области. В результате взрыва погиб отряд росгвардии.
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