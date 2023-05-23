Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"На Донецком направлении 2 человека ранены в Авдеевке — город подвергся 15 обстрелам. Зафиксированы обстрелы Марьинки, Максимильяновки и Георгиевки. Также враг из "ураганов" обстрелял Кураховскую общину — без жертв", - рассказал он.

По данным Кириленко, на Горловском направлении один человек погиб и один получил ранения в Нью-Йорке.

"На Лисичанском направлении разрушены два дома в Верхнекаменском и один в Звановке, еще два дома повреждены в Торском Лиманской общине", - отметил чиновник.

Утром 23 мая россияне ударили авиабомбами по Торецку, в результате чего повреждена школа, в которой расположен Пункт несокрушимости, пристройка к храму и многоэтажки в радиусе 100 метров от эпицентра. Пострадавших нет.