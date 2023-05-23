За минувшие сутки россияне убили жителя Донбасса и ранили пятерых
За минувшие сутки, 22 мая, российская оккупационная армия убила одного жителя Донбасса и ранила еще пятерых. Утром 23 мая РФ ударила авиабомбами по Торецку
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"На Донецком направлении 2 человека ранены в Авдеевке — город подвергся 15 обстрелам. Зафиксированы обстрелы Марьинки, Максимильяновки и Георгиевки. Также враг из "ураганов" обстрелял Кураховскую общину — без жертв", - рассказал он.
По данным Кириленко, на Горловском направлении один человек погиб и один получил ранения в Нью-Йорке.
"На Лисичанском направлении разрушены два дома в Верхнекаменском и один в Звановке, еще два дома повреждены в Торском Лиманской общине", - отметил чиновник.
Утром 23 мая россияне ударили авиабомбами по Торецку, в результате чего повреждена школа, в которой расположен Пункт несокрушимости, пристройка к храму и многоэтажки в радиусе 100 метров от эпицентра. Пострадавших нет.
- 23 мая президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Донецкой области.
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