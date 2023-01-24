За минувшие сутки россияне убили троих жителей Донбасса, еще трое получили ранения
За минувшие сутки, 23 января, в результате вооруженной агрессии России погибли трое жителей Донецкой области, еще трое получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"За 23 января россияне убили 3 жителей Донбасса: в Новопокровском, Прасковьевке и Временном Яру", - написал он.
"Еще 3 человека в области получили ранения", - добавил Кириленко.
Общее число погибших гражданских в области – 1319 человек, а раненых – 2879.
Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, поэтому количество погибших приблизительно.
- Вечером 23 января кафиры ударили из РСЗО по жилому кварталу Временного Яра.
- Управление верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило 7068 случаев гибели и 11415 случаев ранения гражданских людей в Украине в результате полномасштабного вторжения России.
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