Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"За 23 января россияне убили 3 жителей Донбасса: в Новопокровском, Прасковьевке и Временном Яру", - написал он.

"Еще 3 человека в области получили ранения", - добавил Кириленко.

Общее число погибших гражданских в области – 1319 человек, а раненых – 2879.

Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, поэтому количество погибших приблизительно.

Вечером 23 января кафиры ударили из РСЗО по жилому кварталу Временного Яра.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило 7068 случаев гибели и 11415 случаев ранения гражданских людей в Украине в результате полномасштабного вторжения России.

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