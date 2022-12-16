За минувшие сутки россияне убили еще 7 гражданских жителей Донецкой области
В течение 15 декабря от российской вооруженной агрессии погибли 7 мирных жителей Донецкой области, еще 7 получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
За сутки 15 декабря стало известно о гибели семи мирных жителей Донбасса: 2 – в Бахмуте, 2 – в Нью-Йорке, 1 – во Временном Яру, 1 – в Белой Горе и 1 – в Раздоловке.
Отмечается, что в течение дня еще семь человек получили ранения.
Всего с начала вторжения от действий оккупантов погибли 1264 человека, 2749 - получили ранения. Однако данные не являются полными, поскольку из-за военного положения невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
- Напомним, за 15 декабря враг нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара по территории Украины. 2 из них – по гражданским объектам города Харькова. Также враг совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, и по жилым кварталам есть погибшие среди мирного населения.
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