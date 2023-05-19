Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"За 18 мая россияне убили 2 жителей Донбасса: в Константиновке и Великой Новоселке", - написал он.

"Еще 9 человек в области получили ранения", - добавил Кириленко.

Он напомнил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, находящихся под контролем оккупантов.