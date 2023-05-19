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За минувшие сутки россияне убили двух жителей Донбасса и ранили девять человек

19 мая, 2023 пятница
08:11
Война с Россией

За прошедшие сутки, 18 мая, российская оккупационная армия убила двух жителей Донецкой области. Еще девять получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"За 18 мая россияне убили 2 жителей Донбасса: в Константиновке и Великой Новоселке", - написал он.

"Еще 9 человек в области получили ранения", - добавил Кириленко.

Он напомнил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, находящихся под контролем оккупантов.

Новости
Украина
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