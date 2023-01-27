За минувшие сутки россияне убили 6 мирных жителей Донбасса
В четверг, 26 января, от рук российской армии погибли шесть мирных жителей Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Он отметил, что два человека убили в Очеретино, двоих - в Богоявлении. Еще один человек погиб в Авдеевке и один в Прасковьевке. Также девять гражданских на Донетчине получили ранения.
Всего за время полномасштабной войны россияне убили в Донецкой области 1326 человек. Еще 2905 – ранили. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где пока невозможно посчитать точное их количество.
- 26 января в результате действий россиян на Харьковщине погибли двое мирных жителей, еще четверо получили ранения.
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