За минувшие сутки россияне трижды атаковали акваторию Очаковской общины

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Вчера, 2 января, в 10:34, 11:18, 18:10 враг наносил удары по акватории и береговой зоне Очаковской общины. Пострадавших нет", - написал он.

По его словам, ночь в Николаеве прошла относительно спокойно.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - отметил Ким.

В канун Нового года, 31 декабря, россияне атаковали Николаевскую область : днем Николаев поразили 6 ракет типа "Искандер", вечером силы ПВО сбили над регионом 7 БПЛА.

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