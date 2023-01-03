За минувшие сутки россияне трижды атаковали акваторию Очаковской общины
За минувшие сутки, 2 января, российские оккупанты трижды атаковали акваторию и прибрежную территорию Очаковской общины на Николаевщине
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Вчера, 2 января, в 10:34, 11:18, 18:10 враг наносил удары по акватории и береговой зоне Очаковской общины. Пострадавших нет", - написал он.
По его словам, ночь в Николаеве прошла относительно спокойно.
"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - отметил Ким.
- В канун Нового года, 31 декабря, россияне атаковали Николаевскую область : днем Николаев поразили 6 ракет типа "Искандер", вечером силы ПВО сбили над регионом 7 БПЛА.
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