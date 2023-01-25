За минувшие сутки россияне ранили 10 мирных жителей Донетчины
В течение 24 января по меньшей мере 10 мирных жителей Донецкой области получили ранения в результате полномасштабного вторжения России
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Он отметил, что пятерых жителей Донетчины ранили в Константиновке, еще двоих в Торецке. Также ранения получили жители Великой Новоселки, Авдеевки и Красногоровки.
Всего за время полномасштабной войны против Украины Россия ранила 2889 человек, еще 1319 убила. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное количество жертв установить невозможно.
- 24 января российские войска обстреляли город Константиновка Донецкой области. В результате есть раненые, среди них двое детей.
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