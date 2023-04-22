За минувшие сутки россияне обстреляли три района Харьковщины
За минувшие сутки 21 апреля российские войска обстреляли приграничные и прифронтовые населенные пункты трех районов Харьковщины
Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Он отметил, что под вражеским огнем оказались Харьковский, Купянский и Чугуевский районы. Так, обстрелы подверглись населенным пунктам Гоптивка, Волчанские Хутора, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Котляровка и Берестово.
Масштабных разрушений и пострадавших нет.
Также за прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 120 взрывоопасных предметов.
- 20 апреля вражеские войска обстреляли мирные населённые пункты Харьковской области. В Купянске загорелись два дома.
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