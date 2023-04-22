За минувшие сутки россияне обстреляли три района Харьковщины

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он отметил, что под вражеским огнем оказались Харьковский, Купянский и Чугуевский районы. Так, обстрелы подверглись населенным пунктам Гоптивка, Волчанские Хутора, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Котляровка и Берестово.

Масштабных разрушений и пострадавших нет.

Также за прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 120 взрывоопасных предметов.