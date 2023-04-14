За минувшие сутки россияне обстреляли Херсонщину 68 раз: два человека погибли, четыре ранены
За минувшие сутки, 13 апреля, российская армия обстреляла Херсонскую область 68 раз, в результате чего два человека погибли, четыре получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
В четверг по территории Херсонщины захватчики выпустили 280 снарядов. Атаковали с тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации.
Город Херсон обстреляли четыре раза.
Так, за прошедшие сутки враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию учебного заведения в поселке Змиевка и парковую зону в Херсоне. В результате погибли два человека, четыре получили ранения.
Также за прошедшие сутки с территории Херсонщины эвакуировали 99 человек.
- Днем 13 апреля российская оккупационная армия попала руководимыми авиабомбами в здание школы в селе Змеевка Бериславского района Херсонской области.
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