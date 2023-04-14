Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В четверг по территории Херсонщины захватчики выпустили 280 снарядов. Атаковали с тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации.

Город Херсон обстреляли четыре раза.

Так, за прошедшие сутки враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию учебного заведения в поселке Змиевка и парковую зону в Херсоне. В результате погибли два человека, четыре получили ранения.

Также за прошедшие сутки с территории Херсонщины эвакуировали 99 человек.