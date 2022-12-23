За минувшие сутки Россия убила четырех жителей Донбасса, еще 7 ранены
За 22 декабря в результате действий российских захватчиков погибли четыре мирных жителя Донецкой области и еще семеро - получили ранения
Об этом информирует в телеграмме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
За предыдущие сутки россияне убили 4 мирных жителей Донбасса. В частности, два человека погибли во Временном Яру и еще два - в Бахмуте.
Также 7 человек в Донецкой области получили ранения: по два жителя Бахмута и Временного Яра и по одному - в Марьинке, Новоселидовке и Авдеевке.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ убило 1279 человек и еще 2780 в результате действий рашистов получили ранения.
Точное количество жертв во временно оккупированных Россией городах Мариуполь и Волноваха установить невозможно.
Кириленко добавил: "Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан".
- Поздно вечером 20 декабря российские войска обстреляли артиллерией Курахово, что в Донецкой области - ранены, повреждены дома и автомобили.
- За сутки 21 декабря на подконтрольной Украине территории Донецкой области в результате обстрелов рашистов ранения получили трое мирных жителей.
- Российские захватчики 22 декабря обстреляли из реактивных систем залпового огня Времен Яр Донецкой области, в результате чего погиб гражданский человек.
- Также днем российские захватчики ударили ракетами по Краматорску Донецкой области. Одна из них попала в здание школы-интерната.
- В течение суток, 22 декабря, кафиры нанесли 5 ракетных и 5 авиационных ударов, совершили 15 обстрелов с РСЗО, а также обстреляли Днепропетровщину и Донетчину.
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