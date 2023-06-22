За минувшие сутки Россия обстреляла 10 областей Украины: 7 человек получили ранения. Ситуация в регионах
За минувшие сутки, 21 июня, российская армия обстреляла 10 областей Украины, в результате чего ранены семь человек
Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.
Черниговщина: за сутки россияне совершили 6 обстрелов Новгород-Сиверского и Корюковского районов. Пострадавших и разрушений нет.
Сумщина: ночью и утром россияне обстреляли Хотинскую и Зноб-Новгородскую громады. Зафиксировали 6 взрывов, предварительно, без последствий. В течение суток 18 обстрелов враг произвел по пограничью - по Юнаковской, Белопольской, Середино-Будской, Великописаревской, Хотинской, Эсманской громадам. В Белопольской громаде повреждены четыре частных жилых помещения, летняя кухня и хозяйственное помещение. В Великописаревской было попадание в фермерское хозяйство. Повреждения уточняются.
Запорожская область: враг нанес 84 удара по 24 населенным пунктам области. По Левадному и Преображенке бил авиацией, по Гуляйпольскому, Белогорью, Малиновке, Степногорску совершил 7 атак с БПЛА. Из РСЗО били по Червоному, Новоивановке, Новодаровке, Левадному, произвел 71 артиллерийский обстрел Гуляйполя, Новодаровки, Левадного, Темировцев, Полтавцев, Павловки, Степного и других прифронтовых сел.
В результате обстрелов ранения получили трое мирных жителей: 84-летний мужчина и 54-летняя женщина в Преображенке, а также пожилая женщина в Орехове. В настоящее время зафиксировано 27 сообщений о разрушении гражданских объектов - жилья и имущества людей.
Днепропетровщина: ночью армия РФ атаковала область ракетами В Криворожском районе повреждены 10 частных домов в жилом секторе, хозяйственная постройка, гаражи и автомашины. Разбиты газопровод, водопровод и линии электропередачи. Пострадавших нет.
Трижды россияне открывали огонь по Никополю. В город прилетели почти три десятка снарядов из тяжелой артиллерии, которые повредили линию электропередачи, 4 частных дома и столько же хозяйственных построек. Обошлось без погибших и пострадавших.
Харьковщина: за сутки оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковского, Чугуевского, Купянского, Изюмского районов. В Волчанске обстрелом повреждены здания ТОВ "ВП Роганский мясокомбинат", горели строительные конструкции разрушенного цеха. Также поврежден жилой дом.
В результате обстрела села Кругляковка Купянского района повреждения получили 2 частных жилых дома и 2 хозяйственных сооружения. 49-летний мужчина получил осколочное ранение, он госпитализирован. В селе Пыльная Харьковского района поврежден один дом, в селе Басово Богодуховского района - 2 частных дома.
Луганщина: за прошлые сутки захватчики массированно обстреливали населенные пункты вдоль всей линии фронта. Были совершены 94 обстрела. Под огонь попали Белогоровка, Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино. Белогоровка и Новоегоровка также пострадали от авиационного удара.
Донетчина: за прошедшие сутки рашисты обстреляли 13 населенных пунктов области: Константиновку, Авдеевку, Пивничное, Рай-Александровку, Ласточкино, Ясногорку, Новоочеретоватое, Часов Яр, Нью-Йорк, Антоновку, Галицыновку, Покровск. Повреждения получили 46 жилых домов, хозяйственное сооружение, 2 газопровода, 3 линии электропередачи, автомойка, гараж, 5 гражданских автомобилей, админздание. Один человек погиб, шесть ранены.
Одесчина: область атаковали "Shahed-136". Три уничтожили ПВО, один попал в складское помещение. Пострадавших нет.
Николаевщина: враг совершил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады и населенному пункту Куцурубской громады. Было попадание в частный дом, люди не пострадали.
Херсонщина: за сутки противник попал в 22 населенных пункта области. В Херсоне и Новорайской сельской громаде попали в админздания. Из-за российской агрессии три человека получили ранения.
Также идет ликвидация последствий подрыва Каховской плотины. Вечером 21 июня уровень воды упал до 50 сантиметров. Подтопленными остаются 214 домов в Херсоне, Благодатовке и Новогреднево.
- Ночью 22 июня в Одесской области ПВО сбила 3 "шахеда", но есть попадания. В Криворожском районе изуродованы 10 домов, перебиты газопровод, водопровод и линии электропередачи
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.09
- Актуальное
- Важное