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За минувшие сутки Россия обстреляла 10 областей Украины: 7 человек получили ранения. Ситуация в регионах

22 июня, 2023 четверг
12:54
Война с Россией

За минувшие сутки, 21 июня, российская армия обстреляла 10 областей Украины, в результате чего ранены семь человек

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за сутки россияне совершили 6 обстрелов Новгород-Сиверского и Корюковского районов. Пострадавших и разрушений нет.

Сумщина: ночью и утром россияне обстреляли Хотинскую и Зноб-Новгородскую громады. Зафиксировали 6 взрывов, предварительно, без последствий. В течение суток 18 обстрелов враг произвел по пограничью - по Юнаковской, Белопольской, Середино-Будской, Великописаревской, Хотинской, Эсманской громадам. В Белопольской громаде повреждены четыре частных жилых помещения, летняя кухня и хозяйственное помещение. В Великописаревской было попадание в фермерское хозяйство. Повреждения уточняются.

Запорожская область: враг нанес 84 удара по 24 населенным пунктам области. По Левадному и Преображенке бил авиацией, по Гуляйпольскому, Белогорью, Малиновке, Степногорску совершил 7 атак с БПЛА. Из РСЗО били по Червоному, Новоивановке, Новодаровке, Левадному, произвел 71 артиллерийский обстрел Гуляйполя, Новодаровки, Левадного, Темировцев, Полтавцев, Павловки, Степного и других прифронтовых сел.

В результате обстрелов ранения получили трое мирных жителей: 84-летний мужчина и 54-летняя женщина в Преображенке, а также пожилая женщина в Орехове. В настоящее время зафиксировано 27 сообщений о разрушении гражданских объектов - жилья и имущества людей.

Днепропетровщина: ночью армия РФ атаковала область ракетами В Криворожском районе повреждены 10 частных домов в жилом секторе, хозяйственная постройка, гаражи и автомашины. Разбиты газопровод, водопровод и линии электропередачи. Пострадавших нет.

Трижды россияне открывали огонь по Никополю. В город прилетели почти три десятка снарядов из тяжелой артиллерии, которые повредили линию электропередачи, 4 частных дома и столько же хозяйственных построек. Обошлось без погибших и пострадавших.

Харьковщина: за сутки оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковского, Чугуевского, Купянского, Изюмского районов. В Волчанске обстрелом повреждены здания ТОВ "ВП Роганский мясокомбинат", горели строительные конструкции разрушенного цеха. Также поврежден жилой дом.

В результате обстрела села Кругляковка Купянского района повреждения получили 2 частных жилых дома и 2 хозяйственных сооружения. 49-летний мужчина получил осколочное ранение, он госпитализирован. В селе Пыльная Харьковского района поврежден один дом, в селе Басово Богодуховского района - 2 частных дома.

Луганщина: за прошлые сутки захватчики массированно обстреливали населенные пункты вдоль всей линии фронта. Были совершены 94 обстрела. Под огонь попали Белогоровка, Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино. Белогоровка и Новоегоровка также пострадали от авиационного удара.

Донетчина: за прошедшие сутки рашисты обстреляли 13 населенных пунктов области: Константиновку, Авдеевку, Пивничное, Рай-Александровку, Ласточкино, Ясногорку, Новоочеретоватое, Часов Яр, Нью-Йорк, Антоновку, Галицыновку, Покровск. Повреждения получили 46 жилых домов, хозяйственное сооружение, 2 газопровода, 3 линии электропередачи, автомойка, гараж, 5 гражданских автомобилей, админздание. Один человек погиб, шесть ранены.

Одесчина: область атаковали "Shahed-136". Три уничтожили ПВО, один попал в складское помещение. Пострадавших нет.

Николаевщина: враг совершил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады и населенному пункту Куцурубской громады. Было попадание в частный дом, люди не пострадали.

Херсонщина: за сутки противник попал в 22 населенных пункта области. В Херсоне и Новорайской сельской громаде попали в админздания. Из-за российской агрессии три человека получили ранения.

Также идет ликвидация последствий подрыва Каховской плотины. Вечером 21 июня уровень воды упал до 50 сантиметров. Подтопленными остаются 214 домов в Херсоне, Благодатовке и Новогреднево.

  • Ночью 22 июня в Одесской области ПВО сбила 3 "шахеда", но есть попадания. В Криворожском районе изуродованы 10 домов, перебиты газопровод, водопровод и линии электропередачи
Украина
Луганщина
Одещина
Сумщина
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
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